Eğitim şart!

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Yaşam

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ÖSS'de Türkiye 9. olarak Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanan Hatice Koç, önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, sonra da başını açacak

23 Ağustos 2008 03:00

ÖSS’de Türkiye 9’uncusu olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan ve günlük hayatında türban takan Hatice Koç, “Üniversiteye başlamadan önce Anıtkabir’i ziyaret edeceğim. Üniversitede başımı açacağım” dedi.

Sivas Fen Lisesi mezunu olan Hatice Koç, ilk kez girdiği ÖSS’de sayısal-2 puan türünde 377 puan alarak hem Türkiye 9’uncusu hem de Sivas birincisi oldu.

Bu başarısıyla büyük bir mutluluk yaşayan Koç, yıllardır verdiği emeğin karşılığını önemli bir üniversiteyi kazanarak aldığını söyledi. Koç, “4 yıldır üniversiteyi kazanmak için emek veriyorum. Şu anda üniversiteye başı kapalı olarak girmek mümkün değil. Eğer türbanımı takmakta ısrar edersem, bunca yıl verdiğim emeklerimin hiçbir anlamı ve değeri kalmayacak. Bu nedenle üniversiteye gittiğimde başımı açacağım. Peruk takmayı da düşünmüyorum” diye konuştu.

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