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Yaşam

Eğitim onur ödülünü Prof. Dr. Turan aldı

Ulusal Eğitim Derneği'nce her yıl verilen "Eğitim Onur Ödülü"ne bu yıl eğitimci ve tarihçi Prof. Dr. Şerafettin Turan layık görüldü.

13 Kasım 2008 02:00

Ulusal Eğitim Derneği'nce her yıl verilen "Eğitim Onur Ödülü"ne bu yıl eğitimci ve tarihçi Prof. Dr. Şerafettin Turan layık görüldü.

Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Zeki Sarıhan tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişilik seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede 2008 yılı "Eğitim Onur Ödülü"nün Prof. Dr. Şerafettin Turan'a verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Turan'a "onurluluk belgesi"nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ankara Sakarya Caddesi'ndeki Karacan Akademisi'nde düzenlenecek bir törenle verileceği kaydedildi.
Törende, Turan'ın eski öğrencilerinden Prof. Dr. Necdet Adabağ ve Prof. Dr. Musa Çandırcı, Turan'ın tarihçiliğini ve öğretmenliğini, yazar Sevgi Özel de Türk Dil Kurumu ve Dil Derneğindeki hizmetlerini anlatacak.

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