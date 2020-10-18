Eğitim-İş Genel Başkanı'ndan ‘veli tercihi’ uyarısı: Tarikat ve cemaatlere fırsat doğar

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), okulöncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimini veli tercihine bırakmasının, tarikat ve cemaatlere fırsat doğuracağına dikkati çekti.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden “Sayılarla uzaktan eğitim” başlığı ile yapılan açıklama ile okulöncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime başladığı 21 Eylül ile 9 Ekim arasındaki uzaktan eğitime ilişkin veriler paylaşıldı. Veriler, milyonlarca öğrencinin EBA platformuna girmediğini gösterdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım, 18 milyon öğrenciden 10 milyon civarının EBA’ya girdiğini belirterek, “Bu veriler, 1.5 milyon öğrencinin EBA’ya erişemediği yönündeki açıklamanın yanıltıcı olduğunu gösterdi” dedi.

"Bakanlık, internete bağlayamadığı öğrencileri okullara getirmek zorunda kaldı"

Yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesinin nedeninin bu veriler olduğunu söyleyen Yıldırım, “Eğer bu sonucu yüz yüze eğitime geçmeden açıklasalardı, kamuoyunda çok daha büyük tepki oluşacaktı. Bakanlık, internete bağlayamadığı, imkân sağlayamadığı öğrencileri mecburen risklere ve tedbirleri alamamasına rağmen okullara getirmek, öğretmenlere teslim etmek zorunda kaldı” dedi.

"Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin yüz yüze eğitime gelmeme ihtimali ortadan kaldırılmalı"

Öğrencilerin yüz yüze eğitime katılmasının veli tercihine bırakıldığına dikkat çeken Yıldırım, “Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin yüz yüze eğitime gelmeme ihtimalinin ortadan kaldırılması lazım. Devlet, bu çocuklarımıza tablet, bilgisayar vermeli, internet erişimi sağlamalı. Yüz yüze eğitime katılımını mecburi yapmalı” dedi.