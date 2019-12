Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül himayesinde düzenlenen Eğitim Her Engeli Aşar kampanyası tanıtıldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin engellilerin de eğitim görebileceğine, çalışma ve sosyal hayatta başarılı olabileceğine inanması gerektiğini belirterek, "Engellilerin etraflarındaki kalın duvarları aşıp hayata katılmalarının, bizim ise onları cesaretlendirmemizin vakti geldi de geçiyor" dedi.



Daha fazla engelli çocuğun eğitim alması ve engellilere sunulan öğrenim olanaklarının kolaylaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün himayesinde Türkiye Beyazay Derneği tarafından organize edilen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sanatçı ve politikacının destek verdiği "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla başladı.



Toplantıya, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve eşi Reyhan İsen, Ankara Valisi Kemal Önal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan, bazı milletvekilleri ve aralarında Hakan Şükür, Metin Şentürk, Doğa Rutkay, Saba Tümer ve Ege gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı toplantıda, işaret diliyle çeviri yapıldı.



‘8.5 milyon nedenimiz var’



Hayrünnisa Gül, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 8,5 milyon engelli olduğunu belirterek, "Bu demektir ki bugün burada toplanmamız için 8,5 milyon nedenimiz var" dedi. İlk duyulduğunda bu rakamın abartılı gelebileceğini, ancak Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli olduğunu söyleyen Gül, "İnsanın 'Nerede bu engelliler' diyesi geliyor. Çevremizde çok fazla engelli görmüyoruz, göremiyoruz aslında. Nasıl görelim ki... Gerekli imkanları sağlayamadığımız için engelli insanlarımızın büyük bir çoğunluğu sokağa bile çıkamıyor, iş hayatında yer alamıyor, çalışamıyor, üretemiyor" diye konuştu.



Engelli nüfusun büyük bir kısmının çalışabilecek ve üretime katkıda bulunabilecek durumda olduğunu kaydeden Hayrünnisa Gül, bu insanların engelleri nedeniyle değil, eğitimsiz oldukları için iş bulamadıklarını ifade etti. Gül, esas engelin eğitimsizlik olduğunu söyleyerek, eğitimlerini tamamlayan engellilerin hem iş hayatına hem de sosyal hayata daha aktif katılmalarının ve başarılı olmalarının mümkün olduğunu belirtti.



Dünyada ve Türkiye'de engelliler tarafından yazılmış pek çok başarı öyküsü olduğunu anlatan Hayrünnisa Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ve şarkıcı Metin Şentürk'ü bu başarı öykülerine örnek gösterdi. "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasının mimarı olan Lokman Ayva'nın TBMM'deki ilk ve tek görme engelli milletvekili olduğunu hatırlatan Gül, Ayva'nın başarılarıyla tüm engellileri için rol model olduğunu vurguladı.



Hayrünnisa Gül, doğuştan kolları olmadığı için ayaklarıyla resim çizen 6 yaşındaki Eskişehirli Sümeyye Boyacı ve görme engelli Enes Deniz'in hikayelerini de anlatarak, bu çocukların yaşama sevinçleriyle tüm engellilere örnek olabileceğini belirtti. Doğuştan kolları olmayan Sümeyye'nin ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü kendisinin karşıladığını, başarılı bir yüzücü olduğunu, resim yaptığını, tahta boyadığını ve hatta hamur açtığını dile getiren Gül, Sümeyye'nin 23 Nisan dolayısıyla yurt dışında bir sergi açacağını kaydetti. Sümeyye'nin yaşı küçük olduğunu için henüz okula gitmediğini söyleyen Gül, onun çok başarılı bir öğrenci olacağına ve hayata bağlılığı, azmi ve öz güveniyle önünde nice kapılar açılacağına olan inancını dile getirdi.



Görme engelli Enes Deniz'in de 6 yaşındayken Braille alfabesini öğrendiğini, okulda 4 yıl üst üste sınıf birincisi olduğunu, konservatuvar piyano bölümünü birincilikle kazandığını anlatan Hayrünnisa Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gördüğünüz gibi bunlar çok özel çocuklar. Ama ailelerinin bilinçli desteğini de göz ardı etmemek gerek. Neden Sümeyyelerin, Eneslerin sayısı artmasın? Neden diğer evlatlarımız da onlar kadar hayata tutunmasın, başarılara imza atmasın?



Engellilerin etraflarındaki kalın duvarları aşıp hayata katılmalarının, bizim ise onları cesaretlendirmemizin vakti geldi de geçiyor. Gelin biraz empati yapalım. Yarın hiçbirimizin engelli olmama garantisi yok. Bunu unutmayalım.



Biliyorsunuz oynadığı Süperman karakteriyle herkesin sevgisini ve beğenisini kazanan ünlü aktör Christopher Reeve geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu felç oldu. Eminim kahramanlığın simgesi bir karakteri oynayan Reeve hayatının geri kalanını tekerli sandalyede geçireceğini tahmin etmiyordu."



‘En büyük engel eğitimsizlik’



"Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasının Türkiye'de bugüne kadar engellilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla başlatılan en kapsamlı proje olduğuna işaret eden Hayrünnisa Gül, kampanyanın engellilere "balık vermeyi değil balık tutmayı öğretmeyi" amaçladığını vurguladı. Engellilerin eğitim sistemine dahil edilmesi, bir üst eğitime geçilmesi, okul öncesi eğitim imkanlarına kavuşturulmasının kampanyanın başlıca hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Gül, toplumsal bilinç oluşturmanın önemine de işaret etti. Gül, "Başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin engellilerin de eğitim görebileceğine, çalışma ve sosyal hayatta başarılı olabileceğine inanması gerekiyor" dedi.



Hayrünnisa Gül, destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek, herkesi kampanyaya sahip çıkmaya çağırdı. Kendisinin de kampanyanın takipçisi olacağını belirten Gül, "Sorumluluk hepimizin. Ulaşacağımız her aile, her evlat ülkemiz için önemli bir kazanç olacaktır" diye konuştu.



Gül, konuşmasının sonunda engelli çocuğu olan ailelere de şöyle seslendi:



"Her anne-baba gibi evlatlarınızı çok sevdiğinizi, her türlü tehlikeye karşı onları korumaya çalıştığınızı biliyorum. Ancak gözümüzden sakındığımız yavrularımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak, ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirmek de biz anne-babaların görevi. Bunu hem kendimize hem çocuklarımıza hem de içinde yaşadığımız topluma borçluyuz.



Her anne-baba evladıyla gurur duymak ister. Bırakın engelli çocuklarınız yapacakları harika işlerle onlarla gurur duymanızı sağlasınlar. Çocuklarımız ya hayatın içinde olacak ya da seyirci kalacaklar. Çocuklarımızın hayata seyirci kalmasına izin vermeyin. En büyük engel eğitimsizliktir. Unutmayın, eğitim her engeli aşar."



‘Bu kararın bedelini ödemek zorundayım’



Beyazıt Öztürk, sunuculuğunu yaptığı toplantının başlangıcında, Türkiye'deki 8,5 milyon engelli ve ailelerini doğrudan ilgilendiren bir projenin bu toplantıyla başlatıldığını söyledi. Kendisinin kampanyada yer alma sebebini esprili bir şekilde anlatan Öztürk, "Neden ben de bu kampanyada yer alıyorum diye sorduğumda "r"leri söyleyemediğim için olduğunu söylediler. Önemli olan kaç harf söyleyebildiğin değil, söylediğin harflerle ne anlatabildiğindir" diye konuştu.



Engellilerin eğitimle dimdik ayakta durabildiğini, bunun da inanmakla mümkün olduğunu söyleyen Öztürk, kampanyaların da ancak destek ve inançla amacına ulaşabileceğini belirtti.



AK Parti İstanbul Milletvekili ve Beyazay Derneği Lokman Ayva da konuşmasında, 11 yaşında görme yeteneğini kaybettiğini, bu nedenle eğitimine 5 yıl ara vermek zorunda kaldığını anlatarak, o dönemde yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Yaşları kendisinden küçük olmasına rağmen Ankara ve İstanbul gibi merkezlerde yaşayan pek çok engellinin eğitimden yararlanamadığına dikkati çeken Ayva, imkanlar kadar inancın da önemli olduğunu vurguladı. Ayva, "Birilerine muhtaç olsam bu hayat ne kadar bana ait olabilir? Başkalarının müsaade ettiği kadar bir hayat... Eğitim görmeyeceğine aile, çevre, akrabalar karar veriyor ama bu kararın bedelini ben ödemek zorundayım" diye konuştu. Ailelerin çocuğun eğitim görebileceğine inanmasının çok önemli olduğunu kaydeden Ayva, bu kampanyadan sonra kendisi gibi diğer engellilerin de şanslı olacağını belirtti.



‘Bir şeyi değiştirirsek çok şey değişir’



Devlet Bakanı Nimet Çubukçu da Özürlüler Yasası ile çok önemli bir eksikliğin giderildiğini, böylece özürlülere yönelik ayrımcılıkla mücadele eden hak eksenli bir anlayışın getirildiğini anlattı. Engellilere yönelik zihniyetin, toplumsal ön yargıların yıkılmasını gerektiğini kaydeden Çubukçu, buna yalnızca ailelerin değil, öğretmenlerin ve arkadaşların da inanması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede ceza, yaptırım ve kotalar kadar algının değişmesinin de önemli olduğunu belirten Çubukçu, engellilerin eğitim alması halinde istihdama katılabileceğini söyledi. Çubukçu, "Olumsuz kalıpların yıkılmasına yönelik bu çabanın başarıya ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de Özürlüler Yasası'nın önemine dikkati çekerek, 2003 yılında yasa çıkmadan önce eğitim gören engelli sayısının 30 bin olduğunu, bugün ise bu rakamın 300 bine ulaştığını dile getirdi. Engelli çocuğunu devlete ait bir rehabilitasyon merkezine gönderemeyen ailelere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okul ücretinin verildiğini anımsatan Çelik, buna benzer katkılarla büyük mesafe kaydedildiğini kaydetti.



Türkiye'deki 8,5 milyon engelli rakamının Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre belirlendiğini, bu sayının içinde diyabet, kronik kalp yetmezliği, tansiyon gibi sürekli hastalığı olanların da bulunduğunu vurgulayan Çelik, bu rakamın ümitsizlik yaratmamasını, esas ilgi alanının okul çağında olup da okullu olamayan 500 bin engelliye odaklanması gerektiğini söyledi. Görme ve zihinsel engellilere ücretsiz kitap dağıtıldığını da hatırlatan Çelik, engellilerin eğitimine yönelik ihtisas sahibi öğretmen açığıyla ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret etti.



"Her türlü engelin rehabilitasyonu mümkündür. Bir tek gönülden engelli olmanın rehabilitasyonu yoktur" diyen Çelik, engellilerin saygın birer birey olabileceğinin hatırlanmasını ve önlerine konan engellerin kaldırılmasını istedi. Çelik, "Elbette hiçbirimizin her şeyi değiştiremeyiz ama her birimiz bir şeyi değiştirirsek eminim ki çok şey değişir" dedi.



Törenden notlar



Törende, kampanya tanıtım filmi ve Metin Şentürk, Sunay Akın, Doğa Rutkay, Oktay Kaynarca, Şahan Gökbakar'ın rol aldığı reklam filmlerigösterildi.



Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ve kampanya şarkısı olarak seçilen "Düş Bahçeleri" isimli şarkı, Eda Resureccion ve engelli çocukların oluşturduğu koro tarafından seslendirildi. Hayrünnisa Gül, şarkının klibini Aleyna isimli işitme engelli kız çocuğunu kucağına alarak izledi.



Törende, aralarında Hakan Şükür, Metin Şentürk, Doğa Rutkay ve Beyazıt Öztürk'ün de bulunduğu kampanyaya destek veren kişi ve kuruluşlara plaket verildi. Doğa Rutkay plaketini alırken anneanne ve dedesinin işitme özürlü olduğunu belirterek, bu törende yer almaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Metin Şentürk de İstinye'deki körler okuluna gittiğini anlatarak, okuma yazma bilmeyen, hiçbir eğitimi olmayan annesine yıllar sonra "Beni okula nasıl götürdün?" diye sorduğunu, annesinin de "Ben anneyim oğlum" yanıtını verdiğini söyledi.



Kampanyanın ana sponsoru olan ve engellilere yönelik bir okul inşa ederek bağışlayacak olan FİYAPI şirketinin yönetim kurulu başkanı Fikret İnan'a plaketini Hayrünnisa Gül verdi.



Törenin sonunda görme engelli Burak ve işitme engelli Aleyna, Hayrünnisa Gül'e çiçek takdim etti.



Bu arada, doğuştan kolları olmayan ve ayaklarıyla resim yapan Sümeyye de, Gül'e kendi yaptığı ahşap bir çiçeği hediye ederek, "Bu çiçeğin her bir yaprağı bütün kıtalardan çocukları temsil ediyor. Hayrünnisa Hanım bu çiçeğe iyi baksın" dedi.



Katılımcıların anı fotoğrafı çektirmesinin ardından, davetliler resepsiyona geçti. Bu arada Hakan Şükür, Metin Şentürk, Beyazıt Öztürk ve Doğa Rutkay engelli çocuklar ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.



Kampanyanın hedefi



81 ilde 3 yıl boyunca devam edecek olan "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası, eğitim sistemiyle ilişkisi olan engellilerin sayısını yüzde 50'i artırmayı, mevcut eğitim sistemiyle ilişkisi olan engellilerin bir üst eğitime geçmelerini sağlamayı, okul öncesi eğitime ihtiyaç duyan ve tespit edilmiş engellilerin yüzde 50'sinin bu eğitime erişmelerini, okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılamak üzere her ilde örnek sınıflar ve kaynaşmış eğitim veren sınıflar oluşturmayı ve toplumun en az yüzde 10'unun engellilerin eğitim görebileceği kanaatine erişmelerini ve eğitimin nasıl yapıldığı bilgisini edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.



Kampanya hakkında daha geniş bilgi için "0 212 444 60 00" numaralı çağrı merkezi aranabilir ya da "www.egitimherengeliasar.org" adresli internet sitesi ziyaret edilebilir.