Eğitim harcamaları 2016 yılında yüzde 18.9 arttı

İstanbul, 19 Aralık, (DHA) - Türkiye genelinde eğitim harcamaları, 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 160 milyar 873 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, eğitim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıla göre en çok, yüzde 31.6 ile ortaöğretim, yüzde 20.3 ile yükseköğretimde arttı.

Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2015 yılındaki yüzde 5.8 düzeyinden, 2016 yılında yüzde 6.2\'ye çıktı.

Türkiye’de 2016 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74.2’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 18.8 oldu.

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların;

- 31 milyar 348 milyon liraya karşılık gelen yüzde 29.8’ini yükseköğretim,

- 29 milyar 524 milyon liraya karşılık gelen yüzde 28.1’ini ilkokullar oluşturdu.

Özel kurumlar tarafından yapılan harcamaların ise

- 11 milyar 613 milyon liraya karşılık gelen yüzde 43.3\'ü yükseköğretime,

- 8 milyar 752 milyon liraya karşılık gelen yüzde 32.6’sı ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması da 2015 yılındaki 6 bin 382 lira düzeyinden, 7 bin 449 liraya çıktı. Öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 14 bin 201 lira ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 16.7 arttı. Eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi de yüzde 30.7 ile ortaöğretim oldu ve bunu yüzde 20.2 ile ilkokul izledi. (Fotoğraf)

