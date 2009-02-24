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Yaşam

Eğitim çalışanları ‘biraz huzur’ istiyor

Eğitim çalışanları 26 Şubat Perşembe günü Türkiye genelinde "Eğitim çalışanlarına biraz huzur" eylemi yapacak.

24 Şubat 2009 02:00

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 26 Şubat Perşembe günü Türkiye genelinde, "Eğitim çalışanlarına biraz huzur" eylemi yapacaklarını bildirdi.

Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla Perşembe günü 81 ilde eş zamanlı "Eğitim çalışanlarına biraz huzur" adıyla eylem yapacaklarını belirtti.

"Milli Eğitim Bakanlığının eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmekten oldukça uzak olduğunu" iddia eden Koncuk, eylemde gündeme getirecekleri sorunları şöyle sıraladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici atamaları konusunda kendi çıkardığı yönetmeliğe ve yayınladığı genelgeye uygun davranılmasını sağlamalıdır. Sözleşmeli öğretmenler koşulsuz olarak kadroya geçirilmelidir. 2009 yılı sonuna kadar toplam 100 bin öğretmen ataması yapılarak, görev bekleyen 200 bin öğretmen adayına sahip çıkılmalıdır. Çalışan eşlerin, atama ve nakillerde Anayasa'ya aykırı şekilde birbirinden ayrılmamalı, aile bütünlüğü korunmalıdır. Bakanlık, uzman ve şeflerin ek ders hakkını vererek, kurumun hiyerarşik yapısına sahip çıkmalıdır."

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