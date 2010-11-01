-EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINDA SIKINTI YOK KIZILCAHAMAM (A.A) - 01.11.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, dün yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri sınavı sonuçlarının 10 güne kadar açıklanacağını bildirdi. Özcan, Kızılcahamam Asya Termal Otel'de yapılan 18. Milli Eğitim Şurası'nın açılış törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilerin soruları üzerine Özcan, sınavın sorunsuz geçtiğini belirterek, sınavdan sonra ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in kendisini arayarak bilgi verdiğini söyledi. Özcan, ''Ufak tefek şeyler olmuş ama genel olarak hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel geçmiş'' dedi. Özcan, sınav sonuçlarının 10 güne kadar açıklanacağını ifade etti.