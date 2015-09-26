Eğit-donat komutanı cephaneyi Nusra Cephesi'ne teslim etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD ile mücadele kapsamında eğitilip silahlandırılan Yeni Suriyeli Güçler'in bir komutanının, koalisyonun birliğine verdiği silah ve ekipmanı, Suriye'de Nusra Cephesi'nin kontrolünde bulunan alandan güvenli geçebilme karşılığında örgütün arabulucusuna teslim ettiği noktasında bilgilendirildiklerini açıkladı.

CENTCOM sözcülerinden Yarbay Patrik Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Suriyeli Güçler birliği, bugün koalisyon temsilcileriyle temasa geçti ve bizi 21-22 Eylül'de, kendilerine verilen teçhizatların yaklaşık yüzde 25'ine tekabül eden 6 kamyonet ve cephanesinden bir bölümünü şüpheli Nusra Cephesi arabulucusuna verdiği konusunda bilgilendirdi" ifadesini kullandı.

Ryder, "Eğer doğruysa, Yeni Suriyeli Güçler üyelerinin Nusra Cephesi'ne teçhizat sağladığı bildirimi çok kaygı uyandırıcı ve bu, Suriyeli muhaliflerin eğitilip donatılmasına yönelik programın talimatlarının ihlalidir" değerlendirmesinde bulundu verdi.

Nusra Cephesi'nin bu hafta başında koalisyonun verdiği silahlarla sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğunu, Suriye'ye son giriş yapan üyelerin de ülkeye girerken Nusra Cephesi'ne silahlarını teslim ettiğine dair iddiaları hatırlatan Ryder, CENTCOM'un bu görseli analiz ettiğini ve fotoğrafın, daha önce farklı eğitim programına katılmış bir Yeni Suriyeli Güçler savaşçısının sosyal medyadaki sayfasından alınan eski fotoğraf olduğunu belirlediğini aktardı.

Ryder, "Bu yeni bilgi ışığında, kamuoyunun bildiğimiz gerçekler konusunda en kısa sürede bilgilendirilmesini istedik. Tam anlamıyla ne olduğunu ve buna uygun yanıtını vermek için elimizdeki tüm yollara başvuruyoruz" açıklamasında bulundu.

CENTCOM, çarşamba günü basın ve sosyal medyada yer alan haberlerin aksine, koalisyonun dağıttığı tüm silahlar ve ekipmanın Yeni Suriyeli Güçler üyelerinin kontrolü altında bulunduğu bildirmişti.

Eğitim biter bitmez kaçırıldılar

12 Temmuz’da Suriye'ye giren 54 kişilik eğit-donat grubunun bir bölümü sadece 2 hafta içinde IŞİD’e karşı tek kurşun atmaya fırsat bulamadan El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra tarafından ya kaçırıldı ya da öldürüldü. Geri kalanlar ise Kürtlere sığınmak zorunda kaldı.