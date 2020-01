Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) – ISPARTA’nın Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen B.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün polis tarafından gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.