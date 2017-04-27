“Eğer o fotoğraf gerçekse Ebru Şallı ile arkadaşlığım biter”

Sosyal medyada paylaşılan ve Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafla ilgili olarak, Şallı'nın yakın arkadaş Seren Serengil, den açıklama geldi.

Şallı'nın yakın arkadaşı Seren Serengil, yorumculuk yaptığı Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının bugün yayınlanan bölümünde çarpıcı bir açıklama yaptı. Programın sunucusu Cengiz Semercioğlu, Serengil’in aşırı bir savunma hali içinde olmasından dolayı töhmet altında kalacağını belirterek, "O fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?" sorusunu yöneltti.

Ünlü ismin bu soruya yanıtı, "Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarca Ebru Şallı’yla olan arkadaşlığım biter" şeklinde oldu.

Şallı yalanladı

Sosyal medyada paylaşılan ve Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf için açıklama gelmişti.

Şallı adına açıklama yapan menajeri şunları ifade etmişti:

“Bugün itibariyle bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik.

"Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı'ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz. Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını/yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz.

"Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz…”