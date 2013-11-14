'Türkiye'de gazetelerin hepsi patronların desteği ile yaşayan kurumlar haline geldi'

Doğan Medya Onursal Başkanı Aydın Doğan, "ülkemizde gazetelerin büyük bölümü ekonomik işletme olmaktan çıkmış, hepsi patronların desteği ile yaşayan kurumlar haline geldi. Çoğu kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor. Bu durum yayıncılık için çok tehlikeli bir durum. Eğer bir yayının ekonomik bağımsızlığı yoksa yayın özgürlüğü de yoktur" dedi.

Hürriyet'in hazırladığı "Hürriyet Benim" kampanyasının tanıtımında konuşan Aydın Doğan, gazetecilik üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "gazetecilik bir tutku, bir aşk işidir. Gazetecinin dostu az olur. Rahmetli bir yazarımızın dediği gibi, “Adam gibi yapılırsa gazetecilik dünyanın en şerefli mesleğidir”. Hürriyet Dünyası olarak bu şerefli mesleği sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Aydın Doğan’ın konuşmasından satır arası başlıklar şöyle:

Ekonomik bağımsızlık önemli

Ülkemizde gazetelerin büyük bölümü ekonomik işletme olmaktan çıkmış, hepsi patronların desteği ile yaşayan kurumlar haline geldi. Çoğu kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor. Bu durum yayıncılık için çok tehlikeli bir durum. Eğer bir yayının ekonomik bağımsızlığı yoksa yayın özgürlüğü de yoktur. Bu durumda olan yayınlar ya kapanmak zorunda kalıyorlar ya da bir yere kapılanmaları gerekiyor. Hamdolsun ki, Hürriyet, ekonomik bağımsızlığını sürdüren nadir yayınlardan biri.

Ucu bana dokunsa da haberi yayımlarım

Türkiye’de araştırmacı gazetecilik faaliyetlerinin daha da artması lazım. Araştırmacı gazetecilerin nesli neredeyse tükeniyor. Araştırın, belgesiyle getirin, ucu bana bile dokunsa yayımlarım. Yeter ki haber doğru olsun ve belgeleri ile bu ortaya konulabilsin.Gazeteciler işe gelirken varsa önyargılarını evde bırakmalı. Tarafsızlık mutlak bir kavram değildir. Hürriyet gazetesi olarak elbette bizim de taraf olduğumuz değerler var. Ülkemizin bağımsızlığı ve milli menfaatlerimiz, cumhuriyetimizin ilkeleri, demokratik bir hukuk devleti kimliğimiz, ülkemizin iç huzuru ve barışı, insan hakları ve özgürlükler gibi konularda tarafız ve bu değerleri savunuruz.

Gazetecilik bir tutku, bir aşk işidir. Gazetecinin dostu az olur. Rahmetli bir yazarımızın dediği gibi, “Adam gibi yapılırsa gazetecilik dünyanın en şerefli mesleğidir”. Hürriyet Dünyası olarak bu şerefli mesleği sürdürmeye kararlıyız.

