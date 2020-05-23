"Eğer bana mı Trump'a mı oy vereceğinize karar veremiyorsanız siyah değilsinizdir" diyen Demokrat aday adayı Biden özür diledi

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ABD'de Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, Afrikalı Amerikalılara, "Eğer bana mı Trump'a mı oy vereceğinize karar veremiyorsanız siyah değilsinizdir" dediği için özür diledi.

Sözleri sosyal medyada gündem yarattıktan sonra dün siyah iş insanları grubu Black Chambers ile telekonferans yoluyla bir araya gelen Biden, "Ukalalık etmemeliydim, bu kadar kibirli davranmamalıydım" dedi.

Eski Başkan Yardımcısı, insanların tepkisini çeken yorumları The Breakfast Club isim radyo programında yapmıştı.

Program sırasında Biden'a başkan yardımcısı adayı ve esrarın yasallaştırılması hakkında baskı yapılmasının ardından bir danışman yayının "bitmeye hazırlanmasını" söyledi. Sunuculardan Charlamagne tha God da, "Siyah medyaya bunu yapamazsınız" dedi. Biden, sunucunun ifadelerine, "Ben bunu siyah medyaya da yapıyorum beyaza da" diye karşılık verdi ve stüdyoyu eşinin kullanacağını söyledi.

Programın sonlandırılmasının istenmesinin ardından Charlamagne tha God, Biden'a daha çok soruları olduğunu söyleyerek Demokrat aday adayını New York'taki stüdyolarına davet etti. Biden bu çağrıya, "Daha çok sorunuz mu var? Eğer bana mı Trump'a mı oy vereceğinize karar veremiyorsanız siyah değilsinizdir" yanıtını verdi.

Biden'ın ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Afrikalı Amerikalı Cumhuriyetçi gruplar eski Başkan Yardımcısının ifadelerine sert tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, tepkileri bazılarını retweetledi.