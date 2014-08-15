Ege'nin denizi tertemiz çıktı

Ege kıyıları, yaz boyunca tatilci ve turistlerin akınına uğrarken, plajlarda yapılan ölçümlerde Ege’de suyun “A kalite” olduğu belirlendi. 561 noktada yapılan ölçümlerde deniz tertemiz çıktı.

Ege kıyıları, yaz boyunca tatilci ve turistlerin akınına uğradı. Sonbahara yaklaştığımız şu günlerde plajların hala dolu olması, kıyılarının ‘A’ kalite suya sahip olmasına bağlandı.

Ege kıyılarında son yapılan kontrollerde 565 noktadan numune alındı. 561 plajın deniz suyunun ‘A kalite’ yani mükemmel derecede temiz olduğu, 4 plajın B kalite deniz suyu kalitesine sahip olduğu ortaya çıktı.

Muğla ve Aydın başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Çanakkale’de bu oranların çok yüksek olduğu belirlendi.