T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ege'nin denizi tertemiz çıktı

Ege kıyılarında 565 nokta yapılan ölçümlerde 561'inde tertemiz çıktı

15 Ağustos 2014 13:20

Ege kıyıları, yaz boyunca tatilci ve turistlerin akınına uğrarken, plajlarda yapılan ölçümlerde Ege’de suyun “A kalite” olduğu belirlendi. 561 noktada yapılan ölçümlerde deniz tertemiz çıktı.

Ege kıyıları, yaz boyunca tatilci ve turistlerin akınına uğradı. Sonbahara yaklaştığımız şu günlerde plajların hala dolu olması, kıyılarının ‘A’ kalite suya sahip olmasına bağlandı. 

Ege kıyılarında son yapılan kontrollerde 565 noktadan numune alındı. 561 plajın deniz suyunun ‘A kalite’ yani mükemmel derecede temiz olduğu, 4 plajın B kalite deniz suyu kalitesine sahip olduğu ortaya çıktı. 

Muğla ve Aydın başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Çanakkale’de bu oranların çok yüksek olduğu belirlendi.

ETİKETLER

ege denizideniztemiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24