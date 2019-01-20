HDP Onursal Başkanı ve eski İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesini "meşruiyet ve önderlik bunalımına egemenin rıza üretme tekniği" olarak değerlendirdi.

Egemenlik sahiplerinin meşruiyet ve önderlik bunalımına düştüklerinde, muhalefetin kimi unsurlarıyla sorumluluk paylaşımı tablosu oluşturma yoluna gittiklerini söyleyen Kürkçü, bunun "rıza üretme" tekniği olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından konsere giden Erdoğan'ın Say'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırdığı haberini paylaşan eski HDP Milletvekili Kürkçü, "Egemenlik sahipleri, toplumda eşgüdümü yitirdiklerinde, meşruiyet ve önderlik bunalımına düştüklerinde, iktidarı elden bırakmaksızın muhalefetin kimi unsurlarıyla değer ve sorumluluk paylaşımı tablosu oluşturma yoluna giderler. Bu "rıza üretme" tekniği kooptasyon olarak bilinir" notunu düştü.