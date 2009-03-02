Egemen: Şampiyonluk hedefine ilerliyoruz



Trabzonspor'un savunma oyuncusu Egemen Korkmaz, bordo-mavili takımın gidişatının güzel olduğunu ve şampiyonluk hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.



Trabzonspor'un savunma oyuncusu Egemen Korkmaz, Tam Saha Dergisi'ndeki röportajında, Turkcell Süper Lig seviyesinde daha önce uzun süre sadece Bursaspor'da oynadığını belirterek, ''O kulüpte 6,5 sezonluk bir hizmetim oldu. Bursaspor'da her ne kadar üst sıralara oynama hedefinde olsak da beklentiler değişikti. Bir sezon Avrupa kupalarına katılma hedefi konuyor, iki sezon kötü bir gidiş yaşanıyor, daha sonra üstlerde yer alabilmek esas hedef haline geliyordu. Hep değişen beklentiler vardı. Trabzonspor'da ise devamlı bir şampiyonluk beklentisi içerisindesiniz'' dedi.



Kulüp ve şehir de bu hedefe dönük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Egemen, ''Fakat bu sezon şampiyonluk konusu Trabzon'a ilk geldiğim dönemde yoğun biçimde telaffuz edilmiyordu. Öncelikle Avrupa kupalarına katılma hedefi vardı, daha sonra şampiyonluk için 'neden olmasın' diye düşünülüyordu. Ama şimdi gidişat çok güzel ve şampiyonluk hedefine doğru yürür durumdayız'' diye konuştu.



Egemen, Sivasspor ve Trabzonspor'un ligdeki gidişatının sürüp süremeyeceğine ilişkin olarak ise ''Henüz bunun için konuşmanın erken olacağını düşünüyorum. Sezon başında aklımızdan hep bunlar geçti. İnsan ister istemez düşünüyor. Sezon ilerledikçe sergilediğimiz performansa bakınca daha bir umutlanıyoruz. Bazen iyi, bazen kötü oynadığımız zamanlar olsa da neticeye ulaşabiliyoruz. Bu da bizi mutlu sona yakın tutuyor. Seyircinin bu sezon takıma verdiği destek çok güzel. Yaptıkları tezahüratların bizim için ateşleyici bir etkisi oluyor. Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yaratılan atmosfer sayesinde daha bir şevkle mücadele ediyoruz'' dedi.



''TRABZON'DA BULUNMAKTAN MUTLUYUM''



Egemen, Trabzon'da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayarak, ''Şehirde nereye giderseniz gidin Trabzonspor'un konuşulması bence çok güzel bir şey. Markete alışveriş yapmaya gidiyorum, kulüple ilgili konuşulduğunu duyuyorum. Alışveriş merkezine, meydana gidiyorum; konu yine Trabzonspor. Burada insanlar tamamıyla Trabzonspor ile yatıp kalkıyor diyebilirim. Bursa'nın büyük bir şehir olması nedeniyle futbol takımının başarısı tabii ki önemsenen bir konuydu, ama Trabzon'daki gibi hayatın böylesine içinde değildi'' dedi.



Eskiden savunma oyuncularından daha farklı beklentilerin bulunduğuna dikkati çeken Egemen, ''Söz gelimi futbolcuların sadece kesici özelliklerinin kıstas alınması gibi. Artık topu oyuna sokabilme becerileri, pozisyon alma yeteneği gibi konular da belirleyici hale geldi. Hatta hücuma katkıda bulunmaları bile beklenir oldu'' diye konuştu.



SONG İLE UYUMU



Egemen, Song'un Kamerun Milli Takımı'nda kaptanlığa yükselmiş, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giymiş, kariyeri belli, çok tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirterek, ''Onunla oynamak bizim için bir şans. Özellikle de benim için, ama ben de uzun süredir Türkiye'de üst düzey futbol oynuyorum. Ligi ve futbolcularını çok iyi biliyorum. Bu da ayrı bir avantaj sağlıyor. Böylelikle birbirimizi tamamlamış oluyoruz'' dedi.



Forvette uyum sağlanmadığı yönündeki görüşlere katılmadığını anlatan Egemen, ''Ben bu görüşe pek katılmıyorum. Takımımızın genel bir oyun standardı var ve biz bunu yakalamış durumdayız. Bize en kötü denilen maçta bile çok iyi mücadele ediyoruz. Defansımızdaki başarıyı da sadece savunma oyuncularının eseri olarak görmemek lazım. Biz takım olarak iyi müdafaa yapıyoruz. Örneğin, savunmamız daha santrfor bölgesinde başlıyor. Hücum yaptığımızda da yine hep beraber iyi bir atak yapma çabasında oluyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.