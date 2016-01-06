Egemen Korkmaz, eski takımı Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Trabzonspor Akhisar Belediyespor’un yıldızı Güray Vural ve Wil 1900 takımının kaptanı Egemen Korkmaz transfer etmek için girişimde bulundu.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, ilk olarak İsviçre 2. Lig ekibi Wil 1900'ün kaptanlığını yapan, eski Trabzonsporlu Egemen Korkmaz'ı kadrosunda düşünüyor.
Yönetim, 2008-11 yılları arasında da bordo mavili formayı giyen 33 yaşındaki stoperi takıma geri kazandırmak için girişimlerde bulunacak.
Trabzonspor diğer taraftan Güray Vural'ın transferi için Akhisar Belediyespor ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip bu transfer için İshak Doğan takas yoluyla göndermeyi düşünüyor. Güray Vural ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
Egemen Korkmaz kimdir?
Doğum tarihi: 3 Kasım 1982
Doğum yeri: Balıkesir
Boy: 1.82 metre
Mevkii: Stoper
Oynadığı kulüpler: Balıkesirspor, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Wil 1900
GÜRAY VURAL KİMDİR?
Doğum tarihi: 11 Haziran 1988
Doğum yeri: Afyon
Boy: 1.77 metre
Mevkii: Orta saha, sağ kanat
Oynadığı kulüpler: Selimiye, DEnizlispor, Akhisar Belediyespor