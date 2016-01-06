Egemen Korkmaz, eski takımı Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Trabzonspor Akhisar Belediyespor’un yıldızı Güray Vural ve Wil 1900 takımının kaptanı Egemen Korkmaz transfer etmek için girişimde bulundu.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, ilk olarak İsviçre 2. Lig ekibi Wil 1900'ün kaptanlığını yapan, eski Trabzonsporlu Egemen Korkmaz'ı kadrosunda düşünüyor.

Yönetim, 2008-11 yılları arasında da bordo mavili formayı giyen 33 yaşındaki stoperi takıma geri kazandırmak için girişimlerde bulunacak.



Trabzonspor diğer taraftan Güray Vural'ın transferi için Akhisar Belediyespor ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip bu transfer için İshak Doğan takas yoluyla göndermeyi düşünüyor. Güray Vural ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

Egemen Korkmaz kimdir?

Doğum tarihi: 3 Kasım 1982

Doğum yeri: Balıkesir

Boy: 1.82 metre

Mevkii: Stoper

Oynadığı kulüpler: Balıkesirspor, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Wil 1900



GÜRAY VURAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Haziran 1988

Doğum yeri: Afyon

Boy: 1.77 metre

Mevkii: Orta saha, sağ kanat

Oynadığı kulüpler: Selimiye, DEnizlispor, Akhisar Belediyespor