T24 LogoT24 Logo
Spor

Egemen Korkmaz, eski takımı Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Trabzonspor, 2008-11 yılları arasında da bordo mavili formayı giyen 33 yaşındaki stoperi takıma geri kazandırmak için girişimlerde bulunacak

06 Ocak 2016 01:21

Trabzonspor Akhisar Belediyespor’un yıldızı Güray Vural ve Wil 1900 takımının kaptanı Egemen Korkmaz transfer etmek için girişimde bulundu.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor yönetimi, ilk olarak İsviçre 2. Lig ekibi Wil 1900'ün kaptanlığını yapan, eski Trabzonsporlu Egemen Korkmaz'ı kadrosunda düşünüyor.

Yönetim, 2008-11 yılları arasında da bordo mavili formayı giyen 33 yaşındaki stoperi takıma geri kazandırmak için girişimlerde bulunacak.


Trabzonspor diğer taraftan Güray Vural'ın transferi için Akhisar Belediyespor ile masaya oturmaya hazırlanıyor.  Bordo-mavili ekip bu transfer için İshak Doğan takas yoluyla göndermeyi düşünüyor. Güray Vural ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

 

Egemen Korkmaz kimdir?

 

Doğum tarihi: 3 Kasım 1982
Doğum yeri: Balıkesir
Boy: 1.82 metre
Mevkii: Stoper
Oynadığı kulüpler: Balıkesirspor, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Wil 1900

GÜRAY VURAL KİMDİR?
Doğum tarihi: 11 Haziran 1988
Doğum yeri: Afyon
Boy: 1.77 metre
Mevkii: Orta saha, sağ kanat
Oynadığı kulüpler: Selimiye, DEnizlispor, Akhisar Belediyespor

ETİKETLER

egemen korkmaztrabzonsportransferhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24