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Egemen Bağış'tan 'one minute'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ukrayna'da katıldığı bir konferansta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez konuşurken, salonu terk etti.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ukrayna'da katıldığı bir konferansta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez konuşurken, salonu terk etti.
 

Egemen Bağış, Ukrayna'nın Yalta kentinde düzenlenen "Ukrayna ve Dünya: Ortak tehditler, ortak bir gelecek" konferansına Türkiye'yi temsilen katıldı.


Konferansa konuşmacı olarak davet edilen Bağış, İsrail Cumhurbaşkanı'na söz verildiği sırada genel kurul salonunu terk ederek, Perez'i dinlemedi.


Bakan Bağış, konferans çerçevesinde yarın Türkiye'nin üyelik sürecindeki deneyimlerini ve Avrupa Birliği ülkelerinden beklentilerini anlatan bir sunuş yapacak.


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