Egemen Bağış'tan New York Times'a mektup

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, New York Times gazetesine mektup yazdı. Gazete yayınlanan mektubunda Türkiye'de yaşanan gösterilere değinen Bağış, 'Gösterilerin ardında yatan önemli bir neden varsa, o da halkımıza sağladığımız fırsatlar sayesinde Türkiye’de enerjik bir sivil toplumun gelişmesidir' dedi.



Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’de yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Bağış, mektubunda şunları kaydetti:

“AK Parti’nin son 10 yıllık iktidarı süresinde, milyonlarla kişi orta sınıfa dahil olmuştur. Sosyoekonomik dönüşüm, demokratikleşmeyle birlikte el ele yürümektedir. Değişik sorunları olan kişiler, bu muazzam sosyoekonomik değişimin sonucu olarak haklarını talep etmeye başlamışlardır. Bunun yanı sıra ister çevre konuları ister bireysel özgürlükler için olsun, inanıyorum ki şiddete başvurmadan demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş hükümete karşı protesto gösterisi düzenlemek Türk toplumunun Avrupalı kimliğini ortaya koymaktadır.”