Egemen Bağış'tan BDP'ye 'terör listesine girersiniz' uyarısı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, BDP’nin, ileride terör örgütü listesine girmemek için PKK’yı kınamasını tavsiye etti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’tan, BDP’ye yönelik bir açıklama geldi.

Konya'da konuşan Bağış, ''PKK'nın terör örgütü olarak tek başına kalması gerçekten büyük bir haksızlık” dedi ve ekledi:

“PKK'nın yanına KCK'nın da eklenmesi lazım. BDP'lilere de ileride bir terör örgütü listesine girmek istemiyorlarsa, ayaklarını denk alıp önce terörü lanetlemelerini, sonra da PKK'yı kınamalarını tavsiye ederim...”

Dokunulmazlıklar konusunda takındığı tavır nedeniyle BDP'yi uyaran Bağış, “Dokunulmazlığın ardına sığınıp milletin vicdanına dokunmasınlar. Milletin sabır sınırlarını zorlamasınlar. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü kimse bozamaz. Buna da kalkışamaz. Kalkışanın ellerini de birileri hizaya sokar” dedi..

Avrupa Birliği Bakanı'nın hedefinde, cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü destekleyebileceklerini söyleyen ana muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Bağış, “Ömürleri boyunca iki kardeş gibi birbirlerine sahip çıkmış, dayanışma içerisinde olmuş bu iki lider arasına sayın Kılıçdaroğlu fitne sokabileceğini zannediyor. Yüreğin yetiyorsa çık 'ben adayım' de. Yüreğin yetiyorsa cumhurbaşkanlığına aday ol. Boyunun ölçüsünü sana gösterelim” dedi.