-EGEMEN BAĞIŞ'A YUMURTA ATAN ÖĞRENCİYE BERAAT ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a yumurta attığı gerekçesiyle hakkında ''kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret'' suçundan yargılanan öğrenci Nihal Çarıkcı, ''suçun unsurları oluşmadığı'' gerekçesiyle beraat etti. Davanın Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesindeki ilk celsesinde karar çıktı. Savunmasında Egemen Bağış'ın da arasında bulunduğu kalabalığa doğru yumurta attığını kabul eden ancak Bağış'ı hedef almadığını ve yumurtanın Bağış'a isabet etmediğini söyleyen Çarıkcı beraatını istedi. Yargıç, diğer beyanları da dinlemesinin ardından ''suçun unsurları oluşmadığı'' gerekçesiyle Çarıkcı'nın beraatına karar verildiğini açıkladı.