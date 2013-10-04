Egemen Bağış: Zorunlu askerliğin uzun dönemde tamamen kaldırılması düşünülebilir

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış zorunlu askerliğin uzun dönemde tamamen kaldırılmasının düşünülebileceğini söyledi. Bağış'ın açıklaması Başbakan Tayyip Erdoğan'ın uzun dönem askerlik süresini kısaltılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını belirtmesinden sonra geldi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Avcılar'da bir camii açılışına katıldı. Açılışın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bağış, "Türkiye'nin imajını bozmaya çalışanlara demokratikleşme paketimiz adeta şamar gibi çarpmıştır. Bu Türkiye tarihinin en reformcu hükümetinin bir reform paketidir" dedi.

'Demokratikleşme paketi imajımızı bozmaya çalışanlara şamar gibi çarpmıştır'

Demokratikleşme Paketi ile ilgili görüşü sorulan Bağış, "Arkadaşlar biliyorsunuz son iki gündür Brüksel'deydik. Orada Avrupa Birliği makamlarının Avrupa Parlamentosu yetkililerinin Demokratikleşme Paketi ile ilgili çok olumlu cümlelerini duymak beni gerçekten çok duygulandırdı. Türkiye'nin imajını bozmaya çalışanlara demokratikleşme paketimiz adeta şamar gibi çarpmıştır. Türkiye tarihinin en reformcu hükümetinin bir reform paketiyle daha, bir demokratikleşme paketiyle daha vatandaşların önünü açmak için kararlı olduğunu dost, düşman herkes bir kez daha anlamıştır. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin ne ilk paketidir, ne de son paketi olacaktır. Biz durmak yok, reforma devam diyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. İnşallah bu paket ülkemizin standartlarını daha da yükseltecek. Yeni, yeni paketler yapmaya da bizi teşvik edecek" dedi.

'Uzun vadede belki de zorunlu askerliğin tamamen kalkması düşünülebilir'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine ise Başmüzakereci Egemen Bağış, "Sayın Başbakanımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Ne güzel bakın dokuz aydır, on aydır memlekette şehit haberleri gelmiyor. Terör artık unutulmaya başlandı. Allah ülkemizin bu huzur ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu ülkeyi karıştırmak isteyenlere, milletin başına çorap örmek isteyenlere fırsat vermesin. Böylesine huzurlu ortam olduğu sürece tabi ki o zaman askerlik süresinin kısaltılması da, profesyonel orduya geçmemiz de, uzun vadede belki de zorunlu askerliğin zaman içerisinde tamamen kalkması da düşünülebilir. Ama ilk aşamada ordumuzun ihtiyaçları çerçevesinde sürenin kısaltılması hayırlı bir gelişmedir. Allah huzurumuzu bozmansın" şeklinde konuştu.