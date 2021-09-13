Egemen Bağış, YouTube kanalı açtı

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, YouTube üzerinden Çek Cumhuriyeti'ndeki hayata ve Türkiye hakkındaki etkinliklere dair videolar yayınlamaya başladı.

17-25 Aralık soruşturmalarında rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan ve bakanlık görevinden alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılında Prag Büyükelçiliği görevine atanan Egemen Bağış, YouTube üzerinden videolar yayınlamaya başladı.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış videolarında Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan bazı isimleri tanıtıyor, Türkiye hakkındaki etkinliklere dair videolar yayımlıyor, Prag'daki çalışmalarını "Haftanın videosu" başlığı ile anlatıyor.

Bağış, son videosunda Prag'da düzenlenen Türk Kahvesi Festivali'ni, Türkiye'ye en çok turist götüren turizm şirketi sahibi ile görüşmelerini anlattı. (ANKA)