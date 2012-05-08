Egemen Bağış tutuklu gazeteci sayısını açıkladı

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'de halen tutuklu bulunan gazeteci sayısının 92 olduğunu bildirdi.Bağış, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre utuklu bulunan gazeteci sayısının 92 olduğunu açıkladı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan en güncel verilere göre Türkiye'de halen tutuklu bulunan gazeteci sayısının 92 olduğunu belirten Bağış, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızdan alınan verilere göre tutuklu bulunan gazeteciler esas olarak, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı PKK terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme, basın yoluyla örgütün veya amacının propagandasını yapmak gibi ağır suçlar nedeniyle tutuklu bulunmaktadır."

Bağış, önergeye verdiği cevapta, söz konusu verilere göre, tutuklu bulunan gazeteciler arasında soygun, askeri firar, gece vakti yağma, adam öldürme, adam kaçırma, gasp, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suç unsurları nedeniyle tutuklu bulunanların da olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bağış, "Türkiye'de mahkemelerin ve hakimlerimizin bağımsız ve tarafsız şekilde karar aldıklarını, yargıya dışarıdan hiçbir gücün müdahalede bulunamayacağı hususlarını anımsatmak isterim. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen reformlarla daha da pekiştirilmiştir" ifdalerini kullandı.