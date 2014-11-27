T24 LogoT24 Logo
Politika

Egemen Bağış: Rıza Sarraf'tan takım elbise ve çikolata aldım, bunlar beşeri ilişkilerdir

Meclis Soruşturma Komisyonuna şüpheli sıfatıyla ifade veren Egemen Bağış, Rıza Sarraf'tan çikolata kutusu içinde 500 bin dolar aldığına yönelik iddiayı reddetti

27 Kasım 2014 20:01

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda iki saate yakın şüpheli sıfatıyla ifade veren eski AB Bakanı Egemen Bağış, Rıza Sarraf’tan kendisine gönderilen çikolata ve takım elbise gönderildiği iddialarını kabul etti

"Hediyeleri aldım. Bunlar beşeri ilişkiler“ diyen Egemen Bağış, çikolata kutusu içindeki 500 bin dolar iddiasını ise reddetti. Bağış, muhalefetin “Rıza Sarraf nasıl bir adam” sorusuna ise, hakkında komisyon kurulmasına neden olan gerekçenin dışında kaldığı için kaldığı için yanıt vermedi.

Ancak, Sarraf’ı eşi Ebru Gündeş vasıtasıyla ABD’den tanıdığını söyledi.

 

'Tapeler benim dışımda yapılan konuşmalar'

 

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda iki saate yakın kalan Egemen Bağış’ın sinirli olduğu belirtildi.

‘Tapeleri’ reddeden Bağış, “Benim dışımda yapılan konuşmalar” dedi.

'Ben başkaları için de vize aldım, bunlar basit işler'


Sarraf’ın yakınlarına yüksek meblağda vize temin ettiği sorusuna , “Bunlar basit iştir. Ben başkaları için de vize aldım” diyerek, bu işlerin parayla yapılmayacağını söyledi.

Komisyonda CHP’liler, AKP’li Köylü’ye komisyon başkanlığından çekilme çağrısı yaptı. Bununla ilgili bir dilekçe verdiklerini söyledi.

 

ETİKETLER

egemen bağışmeclis soruşturma komisyonurıza sarrafebru gündeştapehediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24