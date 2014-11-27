Egemen Bağış: Rıza Sarraf'tan takım elbise ve çikolata aldım, bunlar beşeri ilişkilerdir

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda iki saate yakın şüpheli sıfatıyla ifade veren eski AB Bakanı Egemen Bağış, Rıza Sarraf’tan kendisine gönderilen çikolata ve takım elbise gönderildiği iddialarını kabul etti



"Hediyeleri aldım. Bunlar beşeri ilişkiler“ diyen Egemen Bağış, çikolata kutusu içindeki 500 bin dolar iddiasını ise reddetti. Bağış, muhalefetin “Rıza Sarraf nasıl bir adam” sorusuna ise, hakkında komisyon kurulmasına neden olan gerekçenin dışında kaldığı için kaldığı için yanıt vermedi.



Ancak, Sarraf’ı eşi Ebru Gündeş vasıtasıyla ABD’den tanıdığını söyledi.

'Tapeler benim dışımda yapılan konuşmalar'

Meclis Soruşturma Komisyonu’nda iki saate yakın kalan Egemen Bağış’ın sinirli olduğu belirtildi.



‘Tapeleri’ reddeden Bağış, “Benim dışımda yapılan konuşmalar” dedi.

'Ben başkaları için de vize aldım, bunlar basit işler'



Sarraf’ın yakınlarına yüksek meblağda vize temin ettiği sorusuna , “Bunlar basit iştir. Ben başkaları için de vize aldım” diyerek, bu işlerin parayla yapılmayacağını söyledi.

Komisyonda CHP’liler, AKP’li Köylü’ye komisyon başkanlığından çekilme çağrısı yaptı. Bununla ilgili bir dilekçe verdiklerini söyledi.