Egemen Bağış, ortağı olduğu şirketleri devretme kararı aldı

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında Reza Zarrab ile ilişkilerine ait ses ve görüntü kayıtları çıkan ve Kuran'ı Kerim ile dalga geçtiği ses kayıtları iddiası ile gündeme gelen Eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış ortağı olduğu şirketleri devretmeye hazırlanıyor.Devir işlemlerine ilişkin resmi duyurunun yapıldığı sürecin tamamlandığında Bağış çifti, yeni bir girişimde bulunmaz veya kararlarını değiştirmezse, ticari hayattan çekilmiş olacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Egemen Bağış’ın Amrullah Alevcan’la birlikte ortak olduğu “BNB Hazır Giyim firmasının” yine Amrullah Alevcan’a ait Anatolı Tasarım Firması’na devredilmesine ilişkin ilan 10 Şubat tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. İlanda, 1 Şubat tarihi itibariyle birleşme kararı alındığına dikkat çekilirken, 6 Şubat’tan itibaren de birleşmeye dair tüm rapor ve tablolaların ilgililerin incelemesine sunulduğu bilgisine yer verildi. Devredilecek olan BNB Hazır Giyim Firmasını, 2009 yılında Beyhan Bağış ve Egemen Bağış kurdu. 20 bin TL sermayeyle kurulan şirketin 19 bin TL’lik hissesinin sahibi Beyhan Bağış, bin TL’lik hissesinin sahibi de Egemen Bağış oldu. Firma, kısa sürede mağaza açılışları yapmaya başladı. Ünlü bir markanın temsilciliğini alarak Astoria, Kanyon ve Demirören AVM’de satış mağazaları açan firma, daha sonra bu şubelerin bir kısmını kapattı. 2012 yılına gelindiğinde ise firmanın sermaye yapısı değişti. Şirketin büyük ortağı Beyhan Bağış hisselerini Amrullah Alevcan’a devretti. Egemen Bağış’ın şirketteki durumu ise korundu.

10 Şubat tarihli ticaret sicil gazetesinde, Beyhan Bağış’ın hissedar olduğu Dekorname Dekorasyon Firması’nın da Anatolı Tasarım Firması’na devredileceğine dair ilan yayınlandı. Devredilme kararının 1 Şubat’ta alındığı belirtilen ilanda, belgelerin ilgililerin incelemesine sunulduğu ifade edildi. Dekorname firmasının kuruluşu da 2011 yılına dayanıyor. Firma Amrullah Alevcan ve Muhammed Hardalaç ortaklığında kuruldu. Aynı yıl Hardalaç’ın hisselerini alan Beyhan Bağış, büyük ortak haline geldi. Devirle birlikte şirketin yüzde 99’u Beyhan Bağış’ın oldu.

BNB Hazır Giyim ve Dekorname Dekorasyon Firması’nı devralacak olan Anatolı Firması’nın da yeni bir firma olduğu görülüyor. Kayıtlara göre Ocak ayında Amrullah Alevcan’ın kurduğu firma, şubat ayında da devralma kararlarına imza attı. Anatolı Firması’nı konuyla ilgili aradığımızda ise ismini vermek istemeyen bir yetkili “Süreç başladı” demekle yetindi.