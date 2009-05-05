Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İngiltere'ye gitti.



THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya hareket eden Bağış'ı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş uğurladı.



Londra'da yarın sabah İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ile görüşecek olan Egemen Bağış, görüşmenin ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde Türk gazetecilerle sohbet toplantısı yapacak.



Bağış, öğle yemeğinde de Miliband'ın Avrupa işlerinden sorumlu yardımcısı Caroline Flint ile bir araya gelecek.



Egemen Bağış, akşam İngiltere'nin en saygın üniversitelerinden London School of Economics'de "Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci" konulu konferans verecek. Bağış, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ikametgahında öğrenciler yararına düzenlenecek konser ve yemeğe katılacak.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'ın 7 Mayısta Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

