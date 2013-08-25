Egemen Bağış: Hiçbir bakan kendi vatandaşına 'terörist' demez

AB Bakanı Egemen Bağış, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili, "Kendi vatandaşıma 'terörist' demişim gibi bir intiba yaratılmaya çalışıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir bakan kendi vatandaşına 'terörist' demez" ifadelerini kullandı.

Bakan Bağış, Gezi olaylarıyla ilgili kullandığı ifadelere ilişkin dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü anlatarak, "İşte bir iddia atılıyor. 'Gezi'ye çıkan herkese terörist muamelesi yapacağız' dediğimle ilgili. Bir kere benim bu söylemimle ilgili çok ciddi bir dezenformasyon kampanyası yürütürüyor. Bir çarpıtma var. Bu sözü öyle söylemedim. Bu olaylar başladığında söylemedim" diye konuştu.

Olayla sırasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus seyahatinin ardından yurda dönüşünde eyleme katılan grupların temsilcileriyle görüştüğünü belirten Bağış, Başbakan'ın grup temsilcilerini dinledikten sonra bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Bağış, şöyle devam etti:

"Dedi ki; 'Arkadaşlar, herkesi dinledik. Herkese kulak verdik. Bizi eleştirenleri bile kucakladık. Gözlemlerimizin ardından kendi içimizde yaptığımız istişarelerle Taksim'de inşa edilmesi düşünülen kışla binasının inşaatını durdurduk. Bu konuda yargının kararını bekleyeceğiz. Yargı, bu kışla binasının yapılmasında engel olmadığını belirtse bile İstanbul halkının görüşünü alacağız. İstanbul halkının bu kararı vermesini sağlayacağız.' O noktadan sonra, başbakanın açıklamasından sonra halen Gezi Parkı'na gidenlerin, orada pankartlarıyla birlikte bulunan ve kendi örgütlerinin propagandasını yapan bazı terör örgütü mensuplarının arasına karışmalarının, onlarla karıştırılabileceği endişesiyle bir uyarıda bulundum."

Gezi Parkı eylemleri sırasında, olayları provoke etmeye çalışanların bulunduğunu ve toplumu birbirine düşürmeye çalışan kesimlerin olduğunu kaydeden Bağış, "Kendi vatandaşıma 'terörist' demişim gibi bir intiba yaratılmaya çalışıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir bakanı kendi vatandaşına 'terörist' demez. Ama hiçbir vatandaşımızın da teröristlerle karıştırılmaması için uyarmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.