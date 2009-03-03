Egemen Bağış: Hedef Avrasya anayasası

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yerel seçimlerden sonra muhalefet partilerinin desteğiyle Avrasya'ya yakışır bir Anayasa'yı hayata geçirmek istediklerini söyledi.





Bakan Bağış, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde AKP'nin seçim ofisi açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Bağış, Türkiye'nin AKP iktidarının AB üyelik hedefleriyle kabuk değiştirdiğini belirterek, "Yabancı gözlemciler Türkiye'de 7 yıldır sessiz bir devrimin gerçekleştiğini söylüyorlar. Türkiye Büyük Önder Atatürk'ün koyduğu hedefe hızla ilerliyor" dedi.



'Ne yapıyorsunuz' denmedi



Türkiye'nin sosyal, şeffaf ve hukuk devleti anlayışıyla Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda ilerlediğini vurgulayan Bağış, atılan önemli adımlardan birinin de ünlü şair Nazım Hikmet'in vatandaşlığının iade edilmesi olduğunu dile getirdi. Bağış, her kesimin buna destek olduğunu da vurgulayarak, "Bir ayıbın ortadan kaldırılması AKP iktidarına nasip oldu. Ne doğudan, ne batıdan, ne kuzeyden, ne de güneyden, ne sağcısı, ne solcusu, ne Alevisi, ne Sünnisi, ne askeri, ne de sivili 'Niye yapıyorsunuz?' demedi" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin hakkını, hukukunu yurt dışında korumanın kolay olmadığını, AKP'nin tüm uluslararası platformlarda bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Bağış, "Türkiye'de Türkçülük yapmak kolaydır. Lafa gelince milliyetçi, vatansever olmak kolaydır ama yurt dışında, hele karşınızda Türkiye karşıtı güçlü lobiler varsa, Türkiye'nin hakkını, hukukunu korumak zordur" diye konuştu.



Türkiye, AB'ye girmiş durumda



Bugün AB'nin içinde Türkiye'nin üyeliğini tartışanlar olduğunu dile getiren Bağış, şunları söyledi:



"Türkiye bugün 5 milyon vatandaşıyla AB'ye girmiş durumdadır. Bu 5 milyon insan bir çok ülkenin nüfusundan daha fazladır. Biz hali hazırda AB'nin içindeyiz. Türkiye'nin AB üyelik serüveni, yalnızca 70 milyonluk Türkiye tarafından değil, 1,5 milyarlık İslam alemi tarafından da yakından takip ediliyor. Eş başkanlığını yaptığımız Medeniyetler İttifakı Projesi'nde, Türkiye'nin demokrasi kültürüyle İslam kültürünü yaşatabileceğinin en güzel örneği olarak, bir ilham kaynağı ve Avrasya'nın parlayan yıldızıyız. İnşallah bu seçimlerden sonra Avrasya'ya yakışır bir Anayasa'yı da muhalefet partileriyle birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Ümit ediyorum ki seçimlerden sonra iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'nin önünü açarız."



Doğu'daki kardeşim



AB hedefindeki çalışmalar ve üretilen hizmetlerin yanı sıra demokrasiye ciddi yatırım yapıldığını da dile getiren Bağış, TRT Şeş'in de bu süreçte Kürtçe yayına başladığını hatırlattı.



Bağış, şöyle konuştu:



"Doğu'daki kardeşim de artık onun etnik kimliğini istismar edenleri değil, onun köyüne yol götüreni, çocuğuna ücretsiz ders kitabı, doğru dürüst sağlık hizmeti vereni tercih ediyor, onu insan yerine koyanları ciddiye alıyor. Devletin televizyonu onlara doğru bilgiyi, güzel eğlence programlarını, onların anladıkları dilde veriyor. Artık onları şiddete davet eden, onlara kepenklerini indirme emri verenlerin yayınlarını izlemiyor vatandaşım. Türkiye zayıflamıyor. Türkiye güçleniyor."



Konuşmasında, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu dile getiren Bağış, partililere, "Onun için bu seçim büyük düşünmenin vaktidir. Bu seçimde Türkiye'nin önünü açacaksınız. Türkiye'nin gerçek, çağdaş bir demokrasi olması için hükümetimizin elini güçlendireceksiniz" diye seslendi.



Vizesiz AB kararı önemli



Bağış daha sonra Kundu'daki bir otelde, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) yöneticileri ve üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Hükümetin çalışmaları ve AB'ye ilişkin hedefleri anlatan Bağış, turizmcilere, Türkiye'nin imajına katkıları dolayısıyla teşekkür etti.



Egemen Bağış'a turizmciler vizesiz Avrupa kararına ilişkin sorular yöneltirken, Bağış, kararın çok önem taşıdığını söyledi. Egemen Bağış, "Kararla ilgili AB kurumlarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Avrupa'nın Türkiye'ye çifte standart uyguladığı intibası var. Bu karar bu intibayı yıkmak bizim için çok önemlidir" diye konuştu.



Yemekte turizmciler adına POYD Başkanı Volkan Şimşek, Bakan Bağış'a bir plaket sundu.

