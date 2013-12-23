Egemen Bağış: Gezideki gibi toslayacaklar

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 'Devlet Himayesi Altındaki Genç Kızlara Meslek Edindirme Projesi Sertifika Töreni'ne katıldı. Bağış, iki bakan oğlunun da tutuklandığı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında da açıklamalar yaptı. Bağış, "Gezi adı altındaki darbe girişimi milli irade duvarına nasıl tosladıysa bugünkü girişimlerde Allah'ın izniyle aynı şekilde toslayacaktır' dedi.

'Aynı şekilde toslayacaktır'

Egemen Bağış, Ataşehir Estethica Hastanesi'nde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Murat Akdoğan Eğitim, Sağlık Kültür ve Toplumsal Dayanışma Vakfı ile İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 'Devlet Himayesi Altındaki Genç Kızlara Meslek Edindirme Projesi Sertifika Töreni'ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Egemen Bağış '17 Aralık' operasyonuna yönelik açıklamalar yaptı. Enver Alas'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Eğitimin birlik ve beraberliğe kastedenlere ve ülkenin gücünün zayıflatmak isteyenlere karşı en büyük kalkan olduğunu söyleyen Bakan Bağış, "Anadolu'nun güzel topraklarından bize çok güzel mesaj veren Hacı Bektaş-i Veli şöyle diyor; 'İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.' Bugün de görüyoruz ki ilimden, irfandan ferasetten yoksun karanlık odaklar Türkiye 'yi zifiri dehlizlere sürüklemek için tekrar iş başında. Yaz başında küresel güçlerin Gezi adı altındaki darbe girişimi milli irade duvarına nasıl tosladıysa bugün ki girişimlerde Allah'ın izniyle aynı şekilde toslayacaktır" diye konuştu.

'Bizim alnımız ak, başımız dik'

Türkiye'nin hiçbir zaman oligarşilerin, aristokrasilerin ve belirli grupların devleti olmayacağını kaydeden Bakan Bağış, "Türkiye Devleti muhasır medeniyetler seviyesine çıkma doğrultusunda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak sadece milli irade ile yoluna devam edecektir. Demokrasilerde milli iradenin üzerinde bir irade olmaz, olamaz. Demokrasilerde devlet içinde devlete, devlet içinde çetele, örgütlere asla müsamaha gösterilmez. Bizim inançlarımızda da kula kulluk yoktur. 2002'den itibaren millet için devlet anlayışı yürürlüktedir. Seçkinleri, uluslararası güçlerin değil, artık sadece milletimizin devleti vardı. Manşetlerle hükümetlerin indirildiği dönemler tarihin kara arşivlerinde kalmıştır. Herkes biliyor ki bu ülkede hükümetleri de sadece millet getirir ve sadece millet götürür. Sayın Başbakanımızın söylediği üzere biz bu ülke üzerine oyun oynamak isteyenlere ve kirli tuzak kurmak isteyenlere bugüne kadar aslı izin vermedik bundan sonra da vermeyeceğıiz. Bizim alnımız ak başımız dik. Bizim hamdolsun abdestimizden de şüphemiz yok, namazımızdan da itikadımızdan da... " diye konuştu.

'Halk bankasını halkın bankası haline getirdik'

Egemen Bağış, "Halk Bankası'nı gerçekten halkın bankası haline getirdik. Birileri bundan rahatsız oldu. Halk Bankası sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın en başarılı bankalarından biriyken, en çok KOBİ'ye kredi verirken, küçük esnafa sahip çıkarken, ekonomik krizin teğet geçerek atlatmasına çok büyük katkı vermişken bir takım güçlerin Halk Bankası'nı hedef alması gerçekten düşündürücüdür" ifadesini kullandı.