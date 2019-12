Egemen Bağış eşiyle ortak şirket kurdu

8 Ocak’ta ‘Devlet Bakanı ve Başmüzakereci’ olan AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, 23 Ocak’ta da patron oldu. Bağış, Vakko’da müdür olan eşiyle ortak şirket kurarak, Astoria’da Butik Vakko’nun sahibi oldu. konuya ilişkin bir açıklama yapan Egemen Bağış, bu girişimin bakan olmadan önce başladığını söyledi.



Milliyet'in haberine göre Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşiyle ortak şirket kurarak butik mağazacılığa başladı. 8 Ocak’ta Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerinde ‘Başmüzakereci’ görevini yürütmek üzere Devlet Bakanlığı’na atanan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış ile birlikte ünlü hazır giyim markası Vakko’nun bayii oldu.



23 Ocak’ta ‘BNB Hazır Giyim Tekstil’ adlı bir şirket kuran Bağış çifti, İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi’nin zemin katındaki Z1-08 adresli Butik Vakko’nun işletmesini devraldı. Butik Vakko, Vakko firmasının özellikle eşarp, gömlek ve kravat ürünleri üzerinde uzmanlaşan bir mağaza tipi.



İsminin baş harfleri



Böylece, ocak ayı Bakan Bağış için oldukça hareketli geçmiş oldu. Bağış, aynı ay içinde hem ‘devlet bakanı’ ve ‘başmüzakereci’ olarak siyasi kariyerinde ciddi mesafe kat etti, hem de Vakko bayii olarak iş dünyasına önemli bir adım attı.



Edinilen bilgilere göre, Bağış çifti ikinci ticari adımını, yine Astoria’da Vakko’nun erkek giyim markası W’yu açarak atmaya hazırlanıyor. Bağış çiftinin Vakko mağazaları açmak için kurduğu ‘BNB Hazır Giyim’, adını Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Nilser Bağış’ın baş harflerinden alıyor. Beyhan Hanım’ın şirketteki hissesi yüzde 95, Egemen Bağış’ınki ise yüzde 5.

2002 - 2007 arasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Dış İlişkiler Danışmanlığı’nı yapan Egemen Bağış, AKP’de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapıyor ve partinin Merkez Yürütme Kurulu’nda yer alıyor. Bağış, geçen ay başında, şirketini kurmadan önce, ‘Başmüzakereci’ görevini yürütmek üzere Devlet Bakanlığı’na atanmıştı.



ABD’nin sosyetik mağazası Saks’ta yöneticilik yaptı



1970 doğumlu Beyhan Bağış, hazır giyim sektöründe eşi Egemen Bağış’tan çok daha fazla tecrübeye sahip.

Egemen Bağış kamu yönetimi, Beyhan Hanım ise moda ve pazarlama eğitimi aldı. ABD’de moda ve pazarlama okuyan Beyhan Bağış, New Jersey’deki Stern’s mağazasında ve daha sonra da New York’taki ünlü Saks Fifth Avenue’da yöneticilik yaptı.

2002’de eşinin politikaya girmesiyle Türkiye’ye dönen Bağış, 2006’da Harvey Nichols Kanyon mağazasında genel müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı.



Müdürken patron oldu



Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yurtdışı gezilerinde tercümanlığını yapan isim olarak gündeme gelen Beyhan Bağış’ın, Harvey Nichols’ta işe başlaması sürpriz olmuştu.

Ancak Bağış, 2007’de de Harvey Nichols’tan Vakko’ya transfer oldu. Vakko’nun İstinye Park mağazasına müdür olan Beyhan Bağış’ın transferini, Harvey Nichols’taki çalışmasını beğenen Vakko’nun patronu Cem Hakko’nun istediği konuşuldu.

Beyhan Bağış, geçen ay da müdürlükten işletmeciliğe adım attı. Eşi Egemen Bağış ile birlikte Astoria’daki Butik Vakko’yu işletmek üzere BNB Hazır Giyim Tekstil firmasını kurdu.



AB’de etik gereği siyasilerin işlerine sıcak bakılmıyor



Çıkar ilişkileri açısından gerek kamuoyunun gerekse basının sıkı denetim altında tuttuğu Avrupalı siyasetçiler, genelde özel alandaki faaliyetlerden kaçınma yolunu tercih ediyor.

Temiz ve şeffaf siyaset uygulaması çerçevesinde özellikle Avrupa Birliği kurumlarındaki üst düzey görevlilerin ikinci bir işle uğraşmasına sıcak bakılmıyor. Avrupa kurumlarında siyasilerin yolsuzlukla mücadele ve çıkar ilişkileri konusunda örnek davranış sergilemeleri, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışı benimsemeleri isteniyor.



Hisseye bile izin yok



Avrupa kurumları tarafından hazırlanan belgelerdeki ortak vurguyu ise kamu sektöründe “pazarın hassas bilgilerine ulaşımı olan, mali politika belirleyen ya da mali kararlar alabilen, mali piyasa düzenlemeleri yapan” yetkililerin, mutlaka detaylı mal beyanında bulunmalarının gerekliliği oluşturuyor.



Örneğin, Avrupa Parlamentosu üyeleri, parlamenter seçildikten sonra siyasi etik gereği diğer profesyonel faaliyetlerini bırakıyor. AB Komisyonu üyelerinin ise, bu görevleri dışında özel aktiviteye sahip olmaları yasak. Hatta şirketlerde pay sahibi olmalarına da izin verilmiyor.



AB, Türkiye’yi eleştiriyor



Siyasilerin, siyaset dışı faaliyetlerde bulunmalarının engellenmediği üye ülkelerde etik kurallar devreye giriyor. Siyasetçiler, çıkar ilişkisi eleştirileriyle karşı karşıya kalmamak için ek görevlerinden istifa etme yolunu seçiyorlar.

Etik ilkelerin eksikliği, AB’nin Türkiye’yi her İlerleme Raporu’nda eleştirdiği konular arasında yer alıyor. AB, özellikle TBMM üyeleri ve kamu yetkilileri açısından bu ilkelerin devreye sokulmasını talep ediyor.



'Bakan olmadan önceydi'



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşiyle ortak şirket kurması haberlerine ilişkin, "Habere konu olan ticari girişim, bakan olmamdan çok önce başlatılmış, hukuki ve ticari prosedürü yeni tamamlamış bir girişimdir" dedi.



Bağış, yaptığı açıklamada, bir gazetenin bugünkü sayısında eşi ve şahsıyla ilgili çıkan haberle ilgili kamuoyunun doğru bilgi edinmesine olan saygısından dolayı açıklama yapmak durumunda kaldığını ifade etti.



"Haberin bütününde, bakan olarak atanmamdan sonra nüfuzumu kullanarak bir ticari girişim başlattığım, bunu gizli ve saklı yaptığım, bu ticari girişimin AB standartlarına göre etik olmadığı iması vardır" diyen Bağış, "Habere konu olan ticari girişim, bakan olmamdan çok önce başlatılmış, hukuki ve ticari prosedürü yeni tamamlamış bir girişimdir" dedi.



Bağış, şunları kaydetti:



"Bana ait olan mevzuat gereği yüzde beşlik hisse ise semboliktir. Kamu bilgisine açık bu girişimi, Ticaret Sicil Gazetesi'nin kupürünü yayınlayarak gizlilik havası vermek basın etiği ile bağdaşmaz. Eşimin 'kamu' yani kamuoyunda bilinen deyişi ile devletle hiçbir bağlantısı olmayan ticari girişimleri, 20 yıllık eğitim, uluslararası mağazacılık ve iş deneyiminin sonucudur. Benim bakan olmamla bir ilgisi yoktur."