Egemen Bağış: Ben de kılıbığım

MÜSİAD'ın Brüksel Temsilciliği açılış yemeğine katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış "Ben de her sağlıklı Türk erkeği gibi kılıbığım" dedi.

Egemen Bağış burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni bir sefaret daha kazandığını belirtti. Konuşmasının sonunda esprili bir şekilde ilginç bir itirafta da bulunan Bakan Bağış, "Ben de her sağlıklı Türk erkeği gibi kılıbığım" dedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Bakan Egemen Bağış, MÜSİAD'ın Brüksel Temsilciliği açılış yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Türkiye'nin yeni halinin eski halinden daha demokratik ve çağdaş olduğunu ifade eden Bağış, artık ekonomik ilişkilerin diplomatik ilişkileri belirlediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bir ülkede eğer demokrasi topalsa ekonomi felç olur. Biz geçmişte demokrasimizin topalladığı günlerde, bir anayasa kitapçığı bir masanın bir ucundan havalanıp öbür ucuna düşene kadar yüzde 8 bin faiz ödediğimizde bunun en büyük mağdurları MÜSİAD'ın üyeleri gibi işadamları olmuştur. Kimilerinin Türkiye'nin gençlerini azdırıp birbirlerine düşürmeye çalıştıkları günlerde bile MÜSİAD sorumlu davranmıştır. Daima diyalog ile ve demokrasi kuralları doğrultusunda sorunları çözmeye teşvik etmiştir. Demokrasinin en önemli platformu olan sandığın önemine her zaman dikkat çekmiştir. Türkiye'de farklı görüşlerimiz olabilir ama bu görüşleri yansıtabilmek için de sadece bu yıl üç ayrı seçim gerçekleştireceğiz. 2014'te farklı vesilelerle o hassasiyetlere kulak verme, onları dinleme imkanı bulacağız. MÜSİAD'ın bugüne kadar hep desteklediği demokrasimizin daha da güçlendiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz."

Konuşmasının sonunda esprili bir şekilde ilginç bir itirafta bulunan Bağış, "Kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşanların bir temsilcisi olarak MÜSİAD'ın bugün Brüksel'de temsilcilik açıyor olması çok çok önemli. Brüksel'deki temsilciliklerimize bir yenisi eklemiş oluyoruz. Benim burada olmamın bir sebebi daha var onu da itiraf edeyim. Her sağlıklı Türk erkeği gibi ben de kılıbığım ve eşim MÜSİAD üyesi. Yani eğer gelmeseydim akşam evde problem çıkardı" şeklinde konuştu.

Daha sonra MÜSİAD Genel Başkanı Nail Opak'ın elinden teşekkür hediyesini alan Bağış, AB Bakanlığı adına da MÜSAİD'a plaket verdi.