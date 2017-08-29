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Egeliler kupa mesaisinde

İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçlarında yarın 3'üncü Lig'deki Ege takımları sahne alacak

29 Ağustos 2017 17:28

İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 2\'nci Tur maçlarında yarın 3\'üncü Lig\'deki Ege takımları sahne alacak. Saat 16.00\'da başlayacak müsabakalarda Tire 1922, Turgutluspor\'u 4 Eylül Stadı\'nda konuk ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor\'la Mümin Özkasap Tesisleri\'nde karşılaşacak. Kızılcabölükspor ise Kütahya Ada Stadı\'nda Tavşanlı Linyitspor\'un misafiri olacak. Saat 16.30\'da başlayacak randevuda ise Muğlaspor ile Aydınspor 1923 Muğla Atatürk Stadı\'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda rakiplerine normal sürede, uzatma bölümünde veya gerek duyulması halinde seri penaltı atışlarında üstünlük sağlayan takımlar tur atlayacak.



 

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