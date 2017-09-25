Egeli sanayici: Büyüme sanayi yatırımlarıyla sağlanmalı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, eylül ayında 2. çeyrek büyümenin yüzde 5.1 olarak açıklandığını hatırlatarak üçüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme hızı beklendiğini ifade etti. Büyümenin sanayi yatırımları ile sağlanması gerektiğini vurgulayan Yorgancıyar, \"Aksi takdirde zikzag çizgilerle devam eden büyüme grafiğinden kurtulamayız. Özellikle de istihdam dostu büyüme için imalat sanayi yatırımlarının önemini hiç unutmamalıyız\" dedi.

EBSO eylül ayı olağan meclis toplantısı Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'ne bağlı organların seçimlerinin ertelenmesine değinen EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, yönetim seçiminin sürpriz şekilde ertelendiğini belirterek, “Bütün planlarımız değişti. Seçimlerin 2018’in nisan ayına ertelenmesi umarım hayırlı olur. 2018 yılına kadar görevimizi sürdüreceğiz\" dedi. Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ve sonuçlarının 5-6 yıl içinde alınabileceğini belirten Esen, “Ancak bu sürenin sonunda başarılı olup olmadığını belirleyebilirsiniz. TEOG sisteminin kaldırılması bizi memnun etti. Umarım yerine başka bir sınav sistemi getirilmez. Bütün sınav sistemlerinin kaldırılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım üniversitelere girişte de sınav sistemi kaldırılır\" diye konuştu.

\'REFERANDUM BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR\'

Dünyadaki son gelişmeler ışığında yılın son çeyreğini ekonomik ve politik olarak değerlendiren Esen, zor bir sürecin içinde bulunulduğunu belirtti. Küresel ve bölgesel ölçekte gerilimin tırmandığını söyleyen Esen, şöyle konuştu:

“Kuzey Kore’den, sınır coğrafyamızdaki belirsizliklere, AB ile olan ilişkilerimizden mültecilere kadar oldukça hassas dengelerin gündemde olacağı bir dönemin içindeyiz. Almanya seçimleri ile bitmesini umduğumuz gerginlik ne yazık ki, Merkel’in son açıklaması ile azalmayacak bir görüntü vermektedir. Dün itibari ile seçimler tamamlandı. Merkel, güç kaybetse de önde tamamlarken, ‘ülkeyi yeniden alacağız’ diyen ırkçı partinin meclise girmesi de yeni dünya gerçeği olarak karşımızda. Diğer yandan bugün bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürükleyebilecek bir referandum söz konusudur. Bizim için referandum yok hükmündedir olsa da gerçek olan yapılacak olmasıdır.\"

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME İÇİN UMUT VERDİ

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise Almanya’da koalisyon hükümeti ile devam edileceğini belirterek, iki ülke arasındaki diyalogun eski haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Eylül ayında 2. çeyrek büyümenin yüzde 5,1 olarak açıklandığını hatırlatan Yorgancılar, “Üçüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme hızı beklenmektedir. Sürdürülebilir büyüme için her zaman altını çizdiğimiz husus, sanayi yatırımları ile büyümenin sağlanmasıdır. Aksi takdirde zikzag çizgilerle devam eden büyüme grafiğinden kurtulamayız. Özellikle de istihdam dostu büyüme için imalat sanayi yatırımlarının önemini hiç unutmamalıyız. 3. çeyrek büyümede etkili olması beklenen vergi indirimlerinde son haftaya girdik. Dayanıklı tüketim mallarının üretiminden ve Kredi Garanti Fonu kullanımından bu etkiyi çok net görebiliyoruz. Piyasayı hareketlendirmek adına atılan bu adımlar kuşkusuz işe yaramıştır\" dedi.

\'İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN EN ÖNCE ELE ALINMASI GEREKEN ŞEHİR\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin İzmir toplantısına katıldığını burada bakanın kamu kurumlarının ellerinde bulunan sosyal tesislerin kentsel dönüşüme aktarılacağını belirttiğini hatırlatan Yorgancılar, “İzmir kentsel dönüşümde en önce ele alınması gereken şehir. Çünkü yapılarımız eski. Çünkü yapılarımız o dönemde belediyelerin verdiği şartlara göre yapılmış. Bodrum’da olduğu gibi İzmir’de arka arkaya depremler olsa İzmir’deki binalar ne kadar dayanır. Biz kentsel dönüşüm konusunu konuşuyoruz sonra raflarda bekliyor. Devletimizin burada kentsel dönüşüm politikasını devam ettirmesi gerekiyor\" dedi.

\'MARBLE İZMİR’İN GÖZ BEBEĞİ\'

Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı’nın İzmir’in gözbebeği olduğunu söyleyen Yorgancılar, “Fuar 4 gün sürüyor. Kurulum ve toplanmayla birlikte şehre 10 günlük geliri oluyor. Taksi, otel, restoran gibi tümüyle bakılınca İzmir’e muazzam gelir getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yeni fuar alanında yıl boyunca bu ölçekte 30 fuarın yapıldığı durumda İzmir’e yapacağı katkıyı düşünün. Mermer fuarını başka şehirlere almak isteyen şirketler var. Muhtelif yöntemlerle bu fuarı buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Başka sektörde başka bir fuar yapın. Bu sektörde dünyada fuar yapan ve marka olmuş 3 şehir var biri de İzmir. Mermer fuarını İzmir’de devam ettirmeye gayret edeceğiz\" dedi. Toplantı öncesinde TOSBİ’nin yeni yönetim binasının açılışı gerçekleştirildi. Kurdela kesiminin ardından TOSBİ yönetimi EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a açılış günü anısına plaket verdi. Esen ve Yorgancılar ise TOSBİ yönetimine Atatürk portresi hediye etti.



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