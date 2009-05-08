Ege'deki uçuşlara müdahale

Yunanistan'a ait uçaklar, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün 3 kez önleme yaptı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın N.Ankhialos meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Midilli Adası güneybatısında bir kez önleme gerçekleştirildi.



Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Soudabay meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Ahikerya Adası kuzeybatısında, Skiros meydanından kalkan M-2000 uçakları tarafından Sakız Adası güneydoğusunda birer kez önleme yapıldı.

