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Ege'deki uçuşlara müdahale

08 Mayıs 2009 17:47

Yunanistan'a ait uçaklar, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün 3 kez önleme yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın N.Ankhialos meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Midilli Adası güneybatısında bir kez önleme gerçekleştirildi.

Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Soudabay meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Ahikerya Adası kuzeybatısında, Skiros meydanından kalkan M-2000 uçakları tarafından Sakız Adası güneydoğusunda birer kez önleme yapıldı.

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