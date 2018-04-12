Ege'de Yunan savaş uçağı düştü!

Ege'de Yunanistan'a ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken, Yunan yetkililer uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ege’de Skiros adası yakınlarında denize düşen uçağın ve pilotunun bulunması için geniş çaplı arama başlatıldı. Yunan basını, uçak ile saat 12:15'te Skyros adasının kuzeydoğusunda temasın kesildiğini yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, uçağın düştüğü sırada herhangi bir Türk jetinin bölgede bulunmadığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre Yunan yetkililer, uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığını kaydeden Yunanistan Hava Kuvvetleri, savaş uçağının 'hiçbir Türk savaş uçağı ile karşılaşmadığı' bilgisini de verdi.

"Püskürtme operasyonu sonrasında düştü"

CNN Türk Yunanistan Temsicisi Yorgo Kirbaki CNN Türk canlı yayınında bölgede iki tane Yunan jetinin bulunduğunu birinin püskürtme operasyonu sonrasında düştüğünü öne sürdü.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi ise, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu aktardı.