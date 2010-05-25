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Dünya

Ege'de Yunan-İsrail tatbikatı

Yunanistan'ın İsrail ile ortak eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Yunanistan'ın İsrail ile ortak eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi. ''Minoas 2010'' adını taşıyan tatbikat, 3 Haziranda son bulacak. 


Yunan basını, iki ülkenin askeri işbirliği çerçevesinde eğitim amacı taşıyan tatbikatın Ege, İyon Denizi ve ana karada icra edileceğini duyurdu.


Basın haberlerinde, Ankara ile Tel Aviv arasında Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırı nedeniyle yaşanan gerginlik ve Türkiye'nin topraklarında İsrail tatbikatlarının yapılmasını reddetmesinden sonra, Yunan-İsrail askeri işbirliğinin özellikle son yıllarda tatbikat düzeyinde yeniden canlandığı değerlendirmesinde bulunuldu.


İsrail uçaklarının 2008 yılında yapılan ''Noble Spartan'' tatbikatında olduğu gibi hücum yapmaları ve karasal hedeflere saldırmalarının öngörülmediği kaydedildi.


Haberlerde, ''söz konusu tatbikatın o dönemde dünya çapında birçok söylentiye neden olduğu ve Amerikan basınının tatbikatı, 'Karşı saldırı senaryosu' olarak yorumladığı'' belirtildi.

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