Ege'de Türk balıkçı teknesine taciz ateşi

Yunan sahil güvenlik botunun, Dikili açıklarında Türk balıkçı teknesine taciz ateşi açtığı bildirildi. Yunanistan'a ait uçaklar da, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün bir kez önleme yaptı.







Yunan sahil güvenlik botunun, Dikili açıklarında Türk balıkçı teknesine taciz ateşi açtığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan kara suyu ihlaline ilişkin duyuruya göre, Yunanistan'a ait bir Sahil Güvenlik botu dün saat 01.15'te Dikili Bademli açıklarında ''Eşref Kardeşler'' isimli Türk balıkçı teknesine ateş açarak tacizde bulundu.



Olay, gerekli girişimlerde bulunulması amacıyla Dışişleri Bakanlığına bildirildi.



Ege'deki uçuşlara müdahale



Yunanistan'a ait uçaklar, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün bir kez önleme yaptı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Limni meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Limni Adası'nın kuzeyinde bir kez önleme yapıldı.





