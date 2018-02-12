Ege'de tekelcilere 50 milyon lirayı aşkın ceza kesildi: Saat yasası değişsin

Ege Bölgesi’nde alkol satışı yapan tekel bayilere, bakkal ve marketlere 11 milyonu lirayı aşkın para cezası kesildiği iddia edildi. Bazı bayilere ise 100 bin lirayı aşan cezalar geldiği öğrenildi. Yasanın çıktığı günden bu yana esnafa 50 milyon lirayı aşkın ceza geldiği belirtildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, konuya dair "Tekel bayilere söz verilmişti yılbaşından sonra saat yasası değişecek diye. Bunu artık resmî gazetede görmek istiyoruz" dedi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Ege Bölgesi’nde alkol satışı yapan tekel bayilere, bakkal ve marketlere 11 milyonu aşkın para cezası kesildiği iddia edildi. Birgün'e konuşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş “Daha önce de söylemiştik. Bu cezalar bu kadar yüksek, bu kadar fahiş olmamalı. barlarda alkollü içkiler gece 1’e kadar satılıyor. Hatta perakende bile sattıkları oluyor. Bunlara dur diyen yok ki olmamalı. Ama bizim de halimizden anlasınlar artık. Burada adaletsizlik var. Gerçekten son raddedeyiz ve çözemiyoruz bu sorunu" dedi.

Aybaş, "Birisi trafikte alkollü yakalansa cezası en fazla 300 lira. Ama 20 bin sermayesi olmayan bir tekel bayiye 44 bin lira ceza kesiliyor. Bunun mantığı yok” dedi. Güvenlik sıkıntıları da olduğunu belirten Aybaş şu ifadeleri kullandı “İnsanlar cezadan bıktıkları için alkol satmıyorlar. Satmadıkları için de tehdit ediliyorlar. En son Ankara’da Özkan isimli bir arkadaşımız bıçaklandı” ifadesini kullandı.



Denetlemeye gelenlerin olumsuz tavır takındıklarını belirten Aybaş “Örneğin, gece 22.00’den sonra adam alkolle dükkânın önünden geçiyor. Hâlbuki ben satmamışım. Bundan dolayı da ceza yiyoruz. İşi gücü bırakmışlar tekelle uğraşıyorlar. Vergi veriyoruz, yanında binlerce lira ceza yiyoruz” diye konuştu.



Yakında ülke çapında eylem yapmayı düşündüklerini belirten Aybaş şöyle devam etti: “TESK binasının önünde basın açıklaması yapacağız ve büyük zincir marketlerin önüne siyah çelenk bırakmayı düşünüyoruz. Tekel bayilere söz verilmişti yılbaşından sonra saat yasası değişecek diye. Bunu artık resmî gazetede görmek istiyoruz.”