Ege'de sığınmacı faciası: 11 ölü



Yetkililer Suriye kökenli sığınmacıların iki ayrı botla Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos adasına hareket ettiği belirtti. 16 sığınmacının bindiği bot uluslararası sularda battı. Bu kazada yedi kişi öldü, beş kişinin aranmasına ise devam ediliyor. İkinci kazada ise yine sığınmacıların bindiği botun battığı açıklandı. Bu kazada bir kadın ve 3 çocuk öldü. İki sığınmacı can simidi sayesinde Bodrum sahiline yüzerek ulaşmayı başardı.

Suriye'deki savaş yüzünden her gün onlarca sığınmacı Türkiye'den deni yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına gitmeye çalışıyor, Yardım kuruluşlarının tahminlerine göne sadece Ağustos ayında 2 bin kişi deniz yoluyla Türkiye'den Yunan adalarına gitmeye çalıştı. BM'nin verilerine göre bu yıl 2 bin 500 sığınmacı Akdeniz sularında hayata veda etti.