Ege'de kaçak göçmenleri taşıyan gemi battı; 20 kişi öldü

Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında kaçak göçmen taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yunan Haber Ajansı AMNA, Türkiye'den yola çıktığı belirtilen teknenin Yunan karasularında alabora olduğunu duyurdu.

Kaçak göçmenlere ait olduğu sanılan cesetlerin, Midilli adasının doğusunda yer alan Thermi bölgesinde kıyıya vurmuş şekilde tespit edildi.

Yunan sahil koruma birimleri ve AB sınır polisi FRONTEKS tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

28 kişinin bulunduğu teknenin batma nedeni şiddetli rüzgar olarak gösterildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre çoğu Iraklı kaçak göçmenin, Yunanistan'a ulaşmak için 2 bin dolar ödediği belirtildi.

Her yıl binlerce kaçak göçmen Türkiye'yi geçiş yolu olarak kullanarak yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor.

Ülkedeki ekonomik kriz ve artan suç oranı nedeniyle kaçak göçmenlerin durumu Yunanistan'daki en önemli sorunlar arasında gösteriliyor.