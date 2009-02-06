Ege’de it dalaşı!

Yunanistan'a ait uçaklar, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına üç kez önleme yaptı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın N.Ankhialos ve Tanagra meydanlarından kalkan F-16 ve M-2000 uçakları tarafından Midilli adası batısında ve Bozbaba adası doğusunda iki kez önleme gerçekleştirildi.



Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Skiros meydanından kalkan M-2000 uçakları tarafından da Midilli adası güneybatısında bir kez önleme yapıldı."

