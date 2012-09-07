Çanakkale, Marmaris ve Didim'de 103 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de dün 61 kişinin hayatını kaybettiği Ege'deki facianın ardından bugün Çanakkale Ayvacık'tan, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 36 kaçak göçmen botları batmak üzereyken kurtarıldı. Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, Didim ve Marmaris'te de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak yakalandı

Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1'i çocuk 3'ü kadın Malta, Güney Afrika, İran ve Burma uyruklu toplam 36 kaçak göçmeni lastik botla Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaptıkları sırada Bademli köyü sahili açıklarında yakaladı.

Kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunun arıza yaptığı ve botun su alarak batmaya başladığı sırada kurtarıldıkları bildirildi.

Kurtarılan kaçak göçmenlerin, ifadeleri alınmak üzere Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na götürüldü.

Marmaris'te 39 kaçak yakalandı

Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince, Didim ve Marmaris'te yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son günlerce Ege kıyılarında artan insan kaçakçılığı nedeniyle Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı botlar, devriye faaliyetlerini sıklaştırdı. ''SG-82'' isimli Sahil Güvenlik botu, Marmaris'in Bozburun beldesi ile Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) adası arasında bir botta çok sayıda kaçağın bulunduğunu belirledi.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, Bozburun'un yaklaşık 3 mil açığında içinde 32'si Filistin, 4'ü İran, 3'ü Afgan uyruklu toplam 39 kaçağın bulunduğu lastik botun battığını gördü. Boğulmak üzere olan kaçaklar kurtarılarak Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 19 erkek, 7 kadın, 13 çocuktan oluşan kaçaklara daha sonra yiyecek verildi. Kaçakların arasında bulunan ve 4 aylık hamile olduğu belirtilen Filistin uyruklu kadının ise detaylı muayene için Marmaris Devlet Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaçakların, lastik botla Sömbeki adasına gitmeye çalıştıkları kaydedildi.



Didim'de 28 kaçak yakalandı



Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında yer alan Aydın'ın Didim ilçesinde de bir tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edilen 13'ü Filistin, 9'u Burma, 4'ü Myanmar ve 2'si Fildişi uyruklu olmak üzere toplam 28 kaçağın yakalandığı bildirildi.

İfade işlemlerinin ardından yabancılar şubesine teslim edilen kaçakların sınır dışı edileceği belirtildi. Bu arada, kaçakları para karşılığında yurt dışına çıkarmaya çalışan kişileri yakalamak için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı kaydedildi.