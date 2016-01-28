Ege'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 12 ölü

Yunanistan sahil güvenlik ekipleri Sisam adası açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu bir teknenin alabora olduğunu ve 8'i çocuk en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 10 kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı, 10 göçmenin ise hala arandığı belirtildi. Kurtarılanlar arasından 5 kişinin bir tahta parçasına tutunarak akıntıda sürüklendiği ifade edildi.

Dün de Kos adası açıklarında bir göçmen teknesi batmış ve ikisi çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye ve Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, Türkiye sahillerinden açılarak Yunan adalarına ulaşmaya çalışan göçmenlerin geçişlerini engellemek için çalışmalarını artırmış durumda.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göreyse kış aylarıyla birlikte hava şartlarının kötüleşmesine ve deniz yolculuğunun daha da tehlikeli hale gelmesine karşın sadece Ocak ayının başından bu yana Türkiye sahillerinden Yunan adalarına giden 44 bin göçmen bulunuyor.

2015 yılındaysa toplam 857 bin kişi Türkiye'den Yunanistan'a deniz yoluyla geçmişti. Geçen yıl iltica başvurusu yapabilmek için Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 3 bin 775 kişi ise bu tehlikeli yolculuk sırasında hayatını kaybetmişti.