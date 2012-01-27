Ege'de bir yanardağ uyanıyor

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Depremler artıyor



1950'de patlama olmuştu



Yunan yerbilimciler, Bodrum'a 260 km mesafedeki Santorini Adası'nda son aylarda "karmaşık bir jeolojik fenomenin" gelişmekte olduğuna dikkati çekerek, bölgede son dönemde artan sismik faaliyetlerin yer kabuğunda gözle görülmeyen ancak, GPS ile tespit edilebilen değişikliklere yol açtığını, bunun da Santoroni Yanardağı'nın faaliyetlerini etkilediğini açıkladı.Girit Adası Yerbilimleri Enstitüsü profesörlerinden Filippos Valianatos devlet radyo ve televizyon kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, Santorini Yanardağı'ndaki gelişmelerin bir uyarı anlamında olduğunu söyledi.Santorini yanardağının son durumunu "aşırı kabararak şekli bozulan bir kek"e benzeten Valianatos, "Depremler önceden bilinmiyor ancak, yanardağlar uyarıyor. Bizi endişelendiren şey, Santorini 'keki'nin kabarmaya başlamış olması" dedi.Bu arada, Yunan medyasında çıkan haberlerde de, bu konuda bölgedeki yetkili makamların uyarıldığı ve vatandaşların en küçük olasılığa karşı hazır olmalarının istendiği bildirildi.Diğer yandan, bölgede, dün meydana gelen ve merkez üssü Girit ile Santorini adası arası olarak belirlenen 5,3'lük depremin ardından bugün de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Santorini ve Girit Adası'nın kuzeyinde şiddetle hissedilen sallantılarda Hanya ve Kandiye kentlerinde iki kişinin hafif yaralandığı belirtildi.Arkeolojik bulgulara göre ilk kez yaklaşık 2,5 milyon yıl önce patladığı tahmin edilen ve faaliyetlerini bugüne kadar sürdüren Santorini yanardağında en son 1950 yılında büyük bir volkan patlaması olmuştu.