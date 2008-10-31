Ege'de balıklar küçülüyor!

Ege Denizi'nde aşırı avlanma ve kullanılan ağlardaki değişim sonucunda son yıllarda avlanan balıkların boylarının küçüldüğü bildirildi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Ayaz, balıkçıların kullandığı ağların gözlerindeki küçülmenin "av baskısı"nın göstergesi olduğunu belirtti.



Ayaz, Barbun balığı avcılığında, bundan 5-6 yıl önce 22 milimetrelik göz genişliğine sahip ağların kullanıldığını, şu anda ise bu rakamın 20 milimetreye düştüğüne dikkati çekerek, "balıkçı av bölgesinde daha önce avladığı bir balığı artık yakalayamıyorsa ve av için daha küçük gözlü ağlar kullanıyorsa, bu söz konusu balık stokunun giderek azaldığını ve av baskısının yoğunluğunu gösterir" dedi.



Avlanan balık boylarının son yıllarda giderek küçüldüğünü vurgulayan Ayaz, avcıların balık avında pek çok "hile" kullandığını savundu. Ayaz, şöyle konuştu:

"Avlarda 18 milimetre göz genişliğinden daha düşük ağların kullanımı var. Bu da Barbun stokunun yakın zamanda çöküşe geçeceğini gösteriyor. Bizler, balık stokunun devamlılığı açısından en az bir kere üremiş balığın avlanmasını isteriz. Balık üremesini gerçekleştiremeden av olunca, stok yavaş yavaş çöküşe geçmeye başlar. Eğer 18 milimetre göz genişliğinden daha küçük boyutta göze sahip ağ kullanılmaya başlanırsa, bu yavaş yavaş balık türünün yok olmasına doğru gidişi gösterir."



Ege Denizi'nde, şu anda sardalye avcılığının çok azaldığını, balıkçıların avda sıkıntı yaşadığını anlatan Ayaz, "bunun nedeni de balık üzerinde oluşturulan baskıdır. Maalesef pek çok balık türünde azalma yaşanıyor" dedi.



Ayaz, çözümün belirli bir göz genişliğine sahip ağların dışındaki ağlarla ava izin verilmemesi olduğunu vurgulayarak, Karadeniz'de, Marmara'da ve Akdeniz'deki balıkçıların çeşitli nedenlerle avlanmak için Ege Denizi'ne geldiğine dikkati çekti.



Ayaz, "Ege Denizi buna ne kadar dayanabilecek, dayanamıyor; bu sefer bu bölgede çöküş başlıyor" dedi.