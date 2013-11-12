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Ege'de askeri taciz gerginliği yükseliyor

Ege Denizi'nde Yunan sahil güvenliğinin tacizine TSK bu kez helikopterle karşılık verdi

12 Kasım 2013 22:54

 

Muğla’nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Beldesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları bölgesiyle Çavuş Adası açıklarında avlanan Türk balıkçılara ve uluslararası sularda seyreden yük gemilerine, Yunan sahil güvenlik botlarının tacizine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait beş helikopterle müdahale edildi.
Gümüşlük'e 4,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları ve iki mil uzaklıktaki Çavuş Adası arasındaki bölgede avlanan Türk balıkçılara, Yunanistan 'a ait Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından gelen Yunan sahil güvenlik botları tarafından tacizde bulunuldu. Bazı balıkçılar Gümüşlük ve Turgutreis limanlarına döndü. Yunan sahil güvenlik botları bir süre sonra uluslararası sularda seyreden Türk kuru yük gemilerine tacizde bulunmaya başladı. Bunun üzerine Imsık Askeri Havaalanı'nda kalkan TSK'ya ait beş helikopter bölgeye gelerek, Yunan sahil güvenlik botlarının üzerinde uçmaya başladı. Yunan sahil güvenlik botları da Kilimli Adası önlerine çekildi. TSK'ya ait helikopterler de geri döndü.
Saat 16.30 sıralarında da Yunan sahil güvenlik botlarının yanı sıra Leros Adası'ndan gelen bir savaş gemisi de uluslararası sularda seyreden Türk kuru yük gemilerine tacizlerini sürdürdü. 

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