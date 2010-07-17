-EGE'DE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA(A.A) - 16.07.2010 - Ege'de Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan medyası, başkent Atina'da da hissedilen sarsıntının merkez üssünün, Avrupa Deprem Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, başkentin kuzeyinde yer alan ''Volos'' sahil kentinin doğu açıkları, ''Skiathos'' Adası'nın ise 49 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu. Saat 21.53'de meydana gelen depremin ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Yunanistan'da bugün saat 11.11'de de merkez üssü, Atina'nın 310 kilometre güneydoğusunda 12 Adalar bölgesi olan, Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Girit Adası'nda da hissedilen, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce büyüklüğü 4,7 olarak belirlenen sarsıntı can ve mal kaybına neden olmamıştı.