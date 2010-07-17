T24 LogoT24 Logo
Dünya

EGE'DE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA(A.A)

17 Temmuz 2010 01:58

-EGE'DE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA(A.A) - 16.07.2010 - Ege'de Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan medyası, başkent Atina'da da hissedilen sarsıntının merkez üssünün, Avrupa Deprem Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, başkentin kuzeyinde yer alan ''Volos'' sahil kentinin doğu açıkları, ''Skiathos'' Adası'nın ise 49 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu. Saat 21.53'de meydana gelen depremin ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Yunanistan'da bugün saat 11.11'de de merkez üssü, Atina'nın 310 kilometre güneydoğusunda 12 Adalar bölgesi olan, Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Girit Adası'nda da hissedilen, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce büyüklüğü 4,7 olarak belirlenen sarsıntı can ve mal kaybına neden olmamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24