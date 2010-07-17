-EGE'DE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A) - 17.07.2010 - Ege'de Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Yerbilimleri Enstitüsü, saat 05.30'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün, başkent Atina'nın kuzeyinde yer alan Volos kentinin 95 kilometre doğusunda, Alonissos Adası'nın ise 24 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğunu duyurdu. İki kilometre derinlikte meydana gelen depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Aynı bölgede dün gece 21.53'te, Atina'da da hissedilen 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.