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BBC Türkçe

Ege'de "25 kişiyi taşıyan bot" battı; en az 16 ölü

Yunan basınında yer alan habere göre kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan hamile bir kadın, botta 25 kişinin olduğunu söyledi

24 Nisan 2017 20:03

Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenleri taşıyan bir botun Ege Denizi'nde batması sonucu en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'ın sahil güvenlik birimleri Midilli adası açıklarında dokuz kişinin; Türk sahil güvenliği de yedi kişinin cansız bedenine ulaştı.

Batan bottan kurtulmayı başaran iki kadın ise Yunanistan'da hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın Protothema gazetesinin İngilizce versiyonunda yer alan habere göre kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan hamile bir kadın, botta 25 kişinin olduğunu söyledi.

Botun Türkiye ile Yunanistan arasındaki uluslararası kara sularında battığı tahmin ediliyor.

Doğan Haber Ajansı'na göre (DHA) bölgede Türkiye 1 arama kurtarma gemisi, 1 helikopter ve 3 sahil güvenlik botu ile arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan'ın sahil güvenlik birimleri, Avrupa Birliği'nin sınır güvenliğini sağlayan Frontex ve yerel balıkçılar da kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

DHA'ya bilgi veren Türk yetkililer, botun Sivrice Koyu'ndan denize açıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Türkiye 2016'da Avrupa Birliği ile göçmen geri kabul anlaşması imzalamış, bu tarihten sonra Ege'yi geçen göçmenlerin sayıları azalmıştı.

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