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Ege'de 2 ayrı göçmen faciası; 41 mülteci hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden mültecilerin 14'ü çocuk, 16'sı kadın

22 Ocak 2016 11:32

Ege Denizi'nde, Bodrum'dan ve Didim'den yola çıkan iki teknenin batması sonucu 41 mülteci yaşamını yitirdi. 

DHA'dan Yaşar Anter'in haberine göre Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi kıyılarından denize açılan içinde 50'den fazla kişinin bulunduğu tekne, Kilimli ile Farmakonisi adaları arasında, bu sabah alabora oldu. Fırtınalı havada su alarak alabora olduğu belirtilen tekneden suya düşen mültecileri fark eden Yunan balıkçılar, Yunan sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, 6'sı çocuk 26 mülteciyi kurtardı, 14 mülteci ise hayatlarını kaybetti.

Denizde kaybolan mülteciler için 4 Yunan Sahil Güvenlik botu ile bir helikopterinin arama- kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi. Kurtarılanların Kilimli ve Leros adalarına götürüldükleri, 14'ünün hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. 8 çocuğun da kayıp olduğu belirtildi.

 

Ölü sayısı 34'e yükseldi

 

Yunanistan'ın Kilimli Adası (Kalimnos Adası) ile Farmakosini Adası (Bulamaç Adası) açıklarında batan kaçak teknesinde 14 olan ölü sayısı 34'e yükseldi. Ölenlerden 16'sının kadın 11'inin çocuk olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yunan Sahil Güvenlik batları ile helikopteri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yunan ekipler saat 14.00'te, Kardak kayalıklarını geçerek Çavuş Adası açıklarından sık sık Türk karasularına girince, Türk Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye geldi.

 

Didim'den Yunanistan'a giden tekne battı

 

DHA'dan Ediz Verdioğlu'nun haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinden bu sabah yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen grubunun içinde bulunduğu tekne battı 3 çocuk öldü. Sudaki 6 mültecinin kurtarıldığı olay sonrası, Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

Didim'in Fener Koyu'ndan bu sabah Yunan adalarına geçmek için denize açılan mültecileri taşıyan tekne, bir süre sonra battı. Suya gömülen tekneden denize düşen mültecileri fark eden balıkçıların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. 6 mültecinin denizden kurtarıldığı olayda, suda olması muhtemel kaçaklar için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarılan mülteciler karaya çıkarılırken, hipotermiye giren 6 kaçak önce ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne, ardından Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Ölenlerin sayısı 4'e çıktı

 

Aydın'ın Didim İlçesi Eşek Adası yakınlarında batan ahşap mülteci botunda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı. 6 ila 7 yaşları arasındaki 3 çocuğun ardından yetişkin bir erkeğe ait bir ceset daha bulundu. Ölen 4 kişinin cesetleri, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonrası, 6'sı çocuk toplam 36 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Teknede 43 kişinin bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle, kayıp olan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın yaptığı habere göre kayıp olan üç kişinin cesetlerine ulaşıldı. 

 

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